Die katholische Pfarrei Roth hat einen neuen Pfarrer

Fußballfan und Tierfreund: Christian Konecny wird am 1. Oktober ins Amt eingeführt

ROTH - Die Dienstwohnung im Pfarrhaus ist bereits bezogen, das Büro eingerichtet, die letzten Verpflichtungen am vorherigen Dienstsitz langsam abgearbeitet. Seit heute hat die katholische Pfarrei einen neuen Pfarrer: Christian Konecny war die vergangenen 16 Jahre in Gunzenhausen tätig. Nun ist er für die katholischen Pfarreien Roth mit Eckersmühlen und Büchenbach zuständig.

Zurück in der Kreisstadt: Pfarrer Christian Konecny ist in Roth geboren. Die vergangenen 16 Jahre war er in Gunzenhausen tätig, nun ist er für die katholischen Pfarreien Roth mit Eckersmühlen und Büchenbach zuständig. © Foto: Steffi Graff



"Es ist schon ein bisschen so wie nach Hause kommen", sagt der Geistliche über den Neubeginn in der Kreisstadt. Christian Konecny hat Wurzeln in Roth. Er ist hier geboren, in Eckersmühlen, Rednitzhembach und Schwand aufgewachsen. "An Roth selbst habe ich aber kaum Erinnerungen. Das war ich noch zu jung."

1971 wurde das jüngste von drei Kindern in Eckersmühlen eingeschult. Dort ist er auch zur Erstkommunion gegangen. Später besuchte Konecny bis zur zehnten Klasse das Rother Gymnasium. So kommt es, dass zumindest der Vorsitzende des örtlichen Pfarrgemeinderates Albert Rösch ihm kein Unbekannter ist. Der ehemalige Studienrat hat den heutigen Pfarrer damals im Fach Deutsch unterrichtet.

Nach technischer FOS und vier Semestern Studium im Fach Bauingenieurwesen war dann aber klar, wohin der Weg geht: Zunächst wieder an die FOS Eichstätt, um mit einem Abschluss in Religionspädagogik und katholischer Bildungsarbeit die nötigen Voraussetzungen für ein Theologiestudium zu erhalten, dann zum Studium ebenfalls in Eichstätt und Innsbruck. 1992 ist Konecny zum Diakon, ein Jahr später zum Priester geweiht worden. Als Kaplan war er bereits zwei Jahre in Gunzenhausen, anschließend auf Pfarrstellen in Nürnberg und Katzwang, bevor er 2001 wieder nach Gunzenhausen ging.

Die Jugend- und Ministrantenarbeit ist bis heute ein Teil seiner Aufgaben als Pfarrer, für die er sich besonders begeistert. Aber auch die Hinwendung zu allen, die es besonders nötig haben. "Ich bin Pfarrer geworden, um aus voller Überzeugung Seelsorger zu sein. Ich will bei den Menschen sein und für sie in den verschiedensten Lebenslagen da sein." Ökumene ist ein Thema, das er nach eigener Aussage ernst und wichtig nimmt.

Die offizielle Amtseinführung auf der Pfarrstelle in Roth ist für den 1. Oktober geplant. Vom Marktplatz aus wird Christian Konecny von seiner Gemeinde in die Kirche geleitet, wo um 17 Uhr ein feierlicher Einführungsgottesdienst stattfindet.

STEFANIE GRAFF