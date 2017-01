Die Kombination zweier Leidenschaften

Viola Bernlocher aus Hilpoltstein fotografierte historische Rennräder - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Jedes Jahr findet Anfang Oktober in der Toskana die Radrundfahrt „L’Eroica“ mit historischen Fahrrädern statt. Die Hilpoltsteiner Fotografin Viola Bernlocher war vergangenes Jahr vor Ort – und hat nun eine Ausstellung im Café Grimm gestaltet.

Die Hilpoltsteiner Fotografin Viola Bernlocher stellt im Café Grimm ihre Fotos von der Radrundfahrt „L‘Eroica" mit historischen Fahrrädern in der Toskana aus. © Foto: Benjamin Huck



Alljährlich treffen sich die Liebhaber alter Stahlrennräder, aufwändig frisierter Bärte und historischer Trikots in der Toskana zur Radrundfahrt. Auf bis zu 209 Streckenkilometern geht es rund um die Ortschaft Gaiole, hier feiern Radliebhaber aus der ganzen Welt ihre Leidenschaft.

Historische Fahrräder sind auch die Leidenschaft der Hilpoltsteinerin Viola Bernlocher. Die 25-Jährige ist langjährige Mitarbeiterin der Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung/Hilpoltsteiner Zeitung und lebte 2014 für ein halbes Jahr in der irischen Hauptstadt Dublin, wo sie in einem ausgefallenen Rad-Café gearbeitet hat. Unten die Werkstatt, im Erdgeschoss die Bar und oben der Schauraum für alte Fahrräder. „Während der Zeit habe ich mich in die Räder verliebt“, sagt Bernlocher.

Nach Dublin an die Uni geführt hatte sie erst ihre zweite Leidenschaft: die Fotografie. Seit ihrem zwölften Lebensjahr zieht sie mit ihrer Kamera durch die Gegend, zunächst durch die Wälder bei Hilpoltstein, später auch durch Großstädte. Bei der Internetfotoplattform Instagram ist sie als „frauviola“ ebenfalls sehr aktiv und präsentiert ihre Sicht der Dinge. Den Fotoapparat hat sie immer dabei.

Was lag da näher, als die beiden Leidenschaften zu verknüpfen? Vergangenen Oktober ging es also mit ihrem Vater zum viertägigen Festival in die Toskana. Schon beim Fahrradflohmarkt im Vorfeld entstanden die ersten Fotos von Ersatzteilen, Trikots und den Menschen. Mit ihrer digitalen Spiegelreflexkamera schoss sie etwa 2000 Fotos.

Am Rechner sortierte sie die Bilder, passte Helligkeit und Kontrast an und wählte ihre 20 Lieblinge aus, die nun vom 7. bis 29. Januar im Hilpoltsteiner Café Grimm, Christoph-Sturm-Straße 4 zu sehen sind.

www.facebook.com/Viola.Bernlocher.Fotografie

BENJAMIN HUCK