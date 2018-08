Vom Standkonzert im Schlosshof zog am Freitag eine fröhliche Schar zum Festplatz und ins Festzelt hinein zum traditionellen Bieranstich. Für Beste Stimmung sorgte dann die Gruppe "Klostergold". Bis zum Dienstag garantieren weitere bekannte Stimmungsformationen für beste Stimmung im Festzelt. Am Sonntag treffen sich sportliche zum Kirchweihlauf, die Senioren kommen am Nachmittag zusammen und Höhepunkt ist am Montag der Festumzug am frühen Morgen. Das Feuerwerk wird heuer am Dienstag, dem Abschlusstag, abgebrannt. © Tobias Tschapka