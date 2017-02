Die SG Roth/Hilpoltstein steht bereit

Triathlon, Bayernliga: Das gemeinsame Team der TSG und des TV will Erfahrungen sammeln - vor 1 Stunde

ROTH/HILPOLTSTEIN - Die TSG Roth und der TV Hilpoltstein haben ihr gemeinsames Team für die Bayernliga vorgestellt. "Dabei sein", lautet das Motto.

Die Abteilungsleiter von TSG und TV, Thomas Herrmann und David Matheisl, mit Maike Rinder, Sabrina Schmidt, Lena Rock, Christine Schäll und Marie Schroll (v. li.) © Gabi Schmidt



Wie berichtet, haben TSG und TV die gemeinsame SG Roth/Hilpoltstein gegründet. Mangels Athletinnen waren eigene Teams der Vereine nicht möglich gewesen.

Als Stamm-Mannschaft bei den vier Wettkämpfen werden vom TV Hilpoltstein Sabrina Schmidt, (19 Jahre und Mannschaftsführerin) und Christine Schäll (19 Jahre) mit dabei sein. Beide sammelten in den vergangenen Jahren über das Zweitstartrecht mit dem Hilpoltsteiner La Carrera TriTeam Erfahrungen in der Regionalliga, allerdings kann immer nur eine Person auf diese Weise starten.

Die TSG Roth ist vertreten mit Maike Rinder (21), Lena Rock (17), Franziska Fink (30) und Marie Schroll, mit 16 Jahren die Jüngste im Team. Tina Schmidt, Antonia Ziegler und Elaine Degen vom TV Hilpoltstein sind als Ersatz mit dabei.

Den Triathletinnen geht es hauptsächlich darum, Erfahrungen im Liga-Betrieb zu sammeln. "Selbstverständlich wollen wir uns auch gut präsentieren", sagt Rinder. Schäll und Sabrina Schmidt freuen sich darauf, die Liga neu zu erfahren, da sie nun in der untersten Liga beginnen. Die Regionalliga mit La Carrera war für beide doch sehr anspruchsvoll.

Premiere am 20. Mai

Schroll und Rock freuen sich, schon so jung im Liga-Team dabei zu sein, wollen Erfahrung sammeln. Der Spaß soll natürlich nicht zu kurz kommen. Fink, die älteste der Sportlerinnen, macht das Team komplett. Auch für sie ist es die erste Erfahrung in der Liga. Sie traut sich schon das Wort "Aufstieg" in den Mund zu nehmen, obwohl zunächst "mit dabei sein" im Vordergrund steht.

Der erste Wettkampf findet am 20. Mai in Weiden statt. Darauf bereitet sich das Team innerhalb der Vereine und bei gemeinsamen Einheiten vor. Am 18. Juni ist die SG beim Stadttriathon in Erding vertreten, dies ist auch der erste Wettkampf über die olympische Distanz. Es folgen noch zwei Sprint-Distanzen in Grassau und Regensburg.

