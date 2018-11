Die Stadt Hilpoltstein zeigt Interesse an der Lüftn

Eigentümer will das einstige Wirtshaus verkaufen — Gebäude soll als Wohnraum genutzt werden - vor 42 Minuten

HILPOLTSTEIN - Kauft die Stadt Hilpoltstein die Gaststätte "Zur Luft" in der Gredinger Straße? Bürgermeister Markus Mahl: "Wir haben durchaus Interesse an dem Gebäude."

Ein Schandfleck am Ortseingang von Hilpoltstein. Die verfallene Gastwirtschaft „Zur Luft“ („Lüftn“) steht zum Verkauf und die Stadt Hilpoltstein hat reges Interesse an diesem Objekt. © Foto: HiZ-Archiv/Viola Bernlocher



In regelmäßigen Abständen gibt es Kritik an der maroden "Lüftn", wie das Wirtshaus in Hilpoltstein genannt wird. Die meisten beklagen sich über den "Schandfleck" am Ortseingang.

Markus Odorfer hatte das einstige Gasthaus 2008 gekauft. Ursprünglich hatte der Bauunternehmer vor, aus dem Haus aus Mitte des 19. Jahrhunderts eine Imbiss für Schüler zu machen. Schließlich treffen sich hier Kinder und Jugendliche aus vier Schulen, wenn sie mittags gen Innenstadt ziehen.

Doch da spielte das Landesamt für Denkmalpflege nicht mit, denn Odorfer wollte bodentiefe Fenster bis auf Straßenniveau einbauen lassen, auf dass es in dem alten Haus heller werde. Das war es dann erstmal. Eine andere Nutzung schloss Odorfer kategorisch aus.

Nach zehn Jahren Stillstand "zeigt der Eigentümer jetzt Verkaufsbereitschaft" und so kommt die Stadt Hilpoltstein ins Spiel. "Das Haus ist markant und im Bereich des Sanierungsgebietes", meinte Mahl. Ein Wertgutachten sei schon in Auftrag gegeben. Als Nutzung für das Haus kommen laut Mahl nur Wohnungen in Frage.

hr