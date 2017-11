Die tollste Küche in Burkina Faso

Katrin Rohde erzählt Abenberger Realschülerinnen von ihrem Engagement in Westafrika - 01.11.2017 17:31 Uhr

ABENBEG - Seit über 30 Jahren engagiert sich der Landkreis Roth mit seiner jährlichen Spendenaktion "Jeder Bürger ein Euro" bei Hilfsprojekten in der ganzen Welt. Mit dabei sind seit 1996 auch regelmäßig der Verein Sahel und seine Waisenhäuser in Burkina Faso. "Projekt-Chefin" Katrin Rohde berichtete in der Mädchenrealschule Abenberg von ihrem Engagement und dem großen Einfluss, den schon ein paar Euro haben können.

Katrin Rohde bei ihrer Arbeit im westafrikanischen Burkina Faso. Davon erzählte sie nun Realschülerinnen aus Abenberg. © F.: Sahel e.V. / Landratsamt Roth



Was kann ein Euro schon ausrichten? "Eine ganze Menge", sagt Katrin Rohde – und die norddeutsche Power-Frau muss es wissen. Seit über 20 Jahren engagiert sie sich mit dem Verein Sahel in dem westafrikanischen Land Burkina Faso. "Ein Euro ist in Afrika mindestens viermal so viel wert." Der Verein baut Schulen, vergibt Mikro-Kredite, betreut Waisenhäuser, betreibt Aufklärungsarbeit und hilft Menschen dabei, sich eine eigenständige Zukunft aufzubauen. Das alles auch dank der Spenden aus dem Landkreis Roth. Fleißige Spendensammler sind seit einigen Jahren die Schülerinnen der Mädchenrealschule in Abenberg.

Wo genau die Spenden eigentlich hingehen, hat Katrin Rohde den Neunt- und Zehntklässlerinnen in einem eindrucksvollen Bericht persönlich geschildert. "Immer wenn ich in die Küche unserer Schule gehe, muss ich an den Landkreis Roth denken. Wir haben hier eine Ausstattung, wie sonst keiner in Burkina Faso", schwärmt Rohde, "ohne euch ginge das nicht." Bei Katrin Rohde klingt das nicht nach einer Floskel zum Spendeneintreiben. Wenn sie erzählt, glaubt man ihr. Sie ist mit Leidenschaft bei der Sache, spricht von "ihren Kindern" in den Waisenhäusern und von den vielen Erfolgsgeschichten der Kinder.

Zum Beispiel von einem kleinen Mädchen, das vor einigen Jahren in das Waisenhaus für Mädchen kam. "Am Anfang hatte sie Bauchschmerzen, weil sie es gar nicht gewohnt war, jeden Tag zu essen", erzählt Rohde den interessierten Schülerinnen. "Bevor sie zu uns kam, hat sie nur alle zwei Tage einmal eine Mahlzeit bekommen. Dazwischen gab es nur Wasser, um den Magen zu füllen." Jetzt studiert die junge Frau und will anschließend Richterin werden.

Katrin Rohde hat viele solcher Erfolgsgeschichten parat. Geschichten wie diese sind dringend notwendig in Burkina Faso. Jedes sechste Kind erreicht hier nicht das fünfte Lebensjahr.

Mit den Spenden aus dem Landkreis Roth kämpfen Sahel und Katrin Rohde gegen diese traurige Statistik an. Sie wohnt selbst in der Nähe der Waisenhäuser, kennt alle ihre Kinder beim Namen und sieht genau, was mit den Spenden aus dem Landkreis geschieht. "Wir berichten unseren Spendern jedes Jahr, was mit ihrem Geld passiert. Es ist uns einfach wichtig, diesen Bezug zu schaffen." Im November reist Rohde wieder zurück nach Burkina Faso – in Abenberg hat sie auf jeden Fall schon wieder einige Unterstützer gefunden.

Derzeit laufen im Landratsamt die Planungen für die Spendenaktion "Jeder Bürger ein Euro" 2017/2018. Welche Projekte mit den Spenden aus dem Landkreis Roth in diesem Jahr konkret unterstützt werden, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Mehr Informationen zur Aktion "Jeder Bürger ein Euro" gibt es im Internet unter www.landratsamt-roth.de Der Verein Sahel informiert unter www.sahel.de umfangreich über alle Projekte in Burkina Faso.