Die Werke von Maler Friedrich Eibner

Bilder aus dem Stadtarchiv werden in der Residenz Hilpoltstein gezeigt — Bildband - vor 3 Minuten

HILPOLTSTEIN - "Friedrich Eibner – Architekturmaler aus Hilpoltstein" heißt das gerade erschienene Buch von Willi Stengl. In der Residenz Hilpoltstein sind nun auch Werke Friedrich Eibners ausgestellt.

Ein Bild des Nürnberger Hauptmarkts mit der Frauenkirche. © Stadtarchiv Hilpoltstein



Ein Bild des Nürnberger Hauptmarkts mit der Frauenkirche. Foto: Stadtarchiv Hilpoltstein



Der Architekturmaler Friedrich Eibner, der im 19. Jahrhundert mit seiner Kunst national und international erfolgreich war, wurde 1825 in Hilpoltstein geboren. Er entstammte der armen Familie von Georg und Catharina Eibner und wuchs als fünftes von sechs Kindern zunächst im sogenannten Holzgarten vor dem oberen Tor Hilpoltsteins auf.

Dank der besonderen Förderung Friedrich Eibners in der damals neu gegründeten Hilpoltsteiner Volks-Zeichnungsschule, in welcher ihn der Zeichenlehrer Max Bittner (1809 bis 1870) unterrichtete, gelang es Eibner schon in jungen Jahren, sein außergewöhnliches Zeichentalent künstlerisch zu entfalten. In den 1840er-Jahren ging Eibner schließlich nach München und avancierte dort zu einem der bekanntesten Architekturmaler seiner Zeit. Eibners Bilder waren gefragt und wurden auch von gekrönten Häuptern gerne erworben. Zahlreiche Werke von ihm befinden sich heute in Museen und Kunstsammlungen.

215 Seiten Bilder und Texte über Leben

Sein fundiertes Wissen um Eibners Leben und Werk hat Willi Stengl wie berichtet in einem 215-seitigen Bild- und Textband zusammengefasst. Das Buch mit dem Titel "Friedrich Eibner – Architekturmaler aus Hilpoltstein" ist für 19 Euro in der Residenz Hilpoltstein, Kirchenstraße 1, erhältlich.

Zur Bucherscheinung stellt die Stadt Hilpoltstein sieben Werke und zwei Skizzen von Friedrich Eibner aus, die sich im Besitz der Stadt befinden und normalerweise im Archiv verwahrt werden. Für die Zeit vom 29. Juni bis 21. Juli sind sie in der Residenz Hilpoltstein im Saal Johann Christian im ersten Stock zu sehen.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr. Weitere Informationen: www.hilpoltstein.de

hiz