Die Wirtschaft im Kreis Roth brummt

Region auf Rekordkurs: Fast 80 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer - 16.06.2017 19:04 Uhr

LANDKREIS ROTH/SCHWABACH - Die Wirtschaft brummt. Das hat Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen: Die Stadt Schwabach und die Gemeinden im Landkreis Roth haben im vergangenen Jahr fast 80 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen. So viel wie nie zuvor.

Leoni ist ein guter Gewerbesteuerzahler und bleibt Roth erhalten. Anfang April 2017 erfolgte der Spatenstich für das Leoni-Werk Fabrik der Zukunft an der Lände in Roth. In der kommenden Woche wird jetzt der Grundstein gesetzt. © Archiv-Bild/Gsänger



Zahlreiche Kommunen meldeten Rekordergebnisse. Alleine Schwabachs Kämmerer Sascha Spahic konnte sich 2016 über knapp 30 Millionen Euro freuen – noch einmal fünf Millionen mehr als im bisherigen Rekordjahr 2015 und knapp 50 Prozent mehr als noch 2014 (siehe nebenstehende Tabelle). Zu Beginn des Jahrhunderts lagen die jährlichen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt bei rund zehn Millionen Euro.

Rasante Entwicklung

Eine ähnlich rasante Entwicklung gibt es in vielen Landkreis-Gemeinden. Die Kämmerer in Roth (13,6 Millionen) und Wendelstein (11,6 Millionen) können inzwischen achtstellige Gewerbesteuer-Beträge an das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung melden, auch Hilpoltstein (5,7 Millionen), Georgens-gmünd (4,3 Millionen), Rednitzhembach (3,3 Millionen) und Abenberg (3,0 Millionen) verbuchten bei der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr neue Rekorde. Eine kleine Gemeinde wie Kammerstein hat seine Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht.

Im Vergleich dazu ist die Entwicklung in Schwanstetten (1,1 Millionen) und in Thalmässing (1,5 Millionen) moderat, in Allersberg (1,6 Millionen) und Büchenbach (1,6 Millionen) ist sie im Vergleich zu den vergangenen Jahren sogar rückläufig.

Wichtige Einnahmequelle

Die Gewerbesteuer ist neben der Beteiligung an der Einkommensteuer die wichtigste kommunale Einnahmequelle der Städte und Gemeinden. Zu 100 Prozent können sie das Geld allerdings nicht behalten. Alle geben einen Teil in Form der Gewerbesteuerumlage an den Freistaat ab.

Und dann geht bei den kreisfreien Städten wie Schwabach ein Teil in Form der Bezirksumlage an den Bezirk nach Ansbach, bei kreisangehörigen Gemeinden geht ein Teil in Form der Kreisumlage an den Landkreis Roth.

