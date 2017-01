Diesmal soll es für Flemming Gold sein

Clickball-WM: Alex Flemming will Medaillensatz komplettieren - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Dafür hat er sogar freiwillig auf die bayerischen TT-Meisterschaften verzichtet: Alexander Flemming hat sich vorgenommen, den Medaillensatz bei der Clickball-WM vollständig zu machen. Nach dem zweiten Platz vor zwei Jahren und Bronze 2016 bedeutet das: Heuer will er sich im Alexandra Palace in London die Krone aufsetzen.

Gelber Ball, Schläger mit „Schmirgelpapier“-Belag: Alex Flemming hat sich als „The Flash“ in der Weltspitze der Clickball-Spieler einen Namen gemacht. © JP Parmentier



Gelber Ball, Schläger mit „Schmirgelpapier“-Belag: Alex Flemming hat sich als „The Flash“ in der Weltspitze der Clickball-Spieler einen Namen gemacht. Foto: JP Parmentier



Mit dem Kampfnamen „The Flash“ will er sich damit in der Titelgalerie zwischen die beiden beherrschenden Männer dieser Spielart des Tischtennissports drängeln, die in Deutschland eher als Pingpong bekannt ist. Der Russe Maxim Shmyrev gewann die ersten drei Titel seit Bestehen der WM, der Engländer Andrew Baggaley die nächsten beiden. Im vorigen Jahr standen sich die bisherigen Titelträger im Endspiel gegenüber, das Baggaley 3:2 gewann.

Die Hackordnung spiegelt sich auch in der Einteilung der acht Gruppen mit je acht Spielern, die im Modus „double elimination“ die 32 Teilnehmer der K.o.-Runde ermitteln. Kurz gesagt: Wer zweimal gewinnt ist weiter, wer zweimal verloren hat, fliegt raus. Andrew Baggaley ist Kopf der Gruppe A, Maxim Shmyrev der Gruppe B und Alex Flemming der Gruppe C. Für den Kapitän der Zweitligamannschaft des TV Hilpoltstein ist damit klar, dass er frühestens in der K.o.-Runde auf einen der beiden Weltmeister treffen kann, die ihn bisher bezwungen haben. Gegen Baggaley verlor er vor zwei Jahren das Endspiel, der Russe Maxim Shmyrev warf ihn im vorigen Jahr im Halbfinale raus.

Wenn Flemming am Samstag das erste Match der Gruppe C bestreitet, ist der Malteser Mario Genovese sein Gegner. Im zweiten Match kann er auf den Nordiren Paul McCreery oder den Niederländer Reg Kraaijenbrink treffen.

Anders als im vorigen Jahr, als er mit dem Vorsatz „mindestens Viertelfinale“ nach London geflogen war, geht Flemming also an diesem Wochenende auf Titeljagd. Er hat sich deshalb auch seit Mitte Dezember sehr konzentriert mit verschiedenen Trainingspartnern und dem Pingpong-Material vorbereitet.

Mit Ewgenij Milchin vom Regionalligisten SC Buschhausen legte er sogar eine Einheit am Rande des Zweitligaauftritts in Köln vor drei Wochen hin. Milchin ist ebenfalls in London dabei und startet in Shmyrevs Gruppe. Hao Mu von der DJK Stuttgart wurde in Gruppe A gelost. Der vierte Deutsche, Dwain Schwarzer vom Drittligisten SV Brackwede, beginnt in Gruppe E.

Das Geschehen ist zu verfolgen unter http://www.worldchampionshipofpingpong.net