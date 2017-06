Diskussionsrunde zur Bürgermeisterwahl in Allersberg

ALLERSBERG - Der Countdown läuft: Am kommenden Donnerstag, 22. Juni, können sich die Allersberger bei einer Podiumsdiskussion unserer Zeitung ein Bild von den drei Kandidaten machen, die am 2. Juli Bürgermeister Bernhard Böckeler beerben wollen.

Am 2. Juli wird ein neuer Bürgermeister in Allersberg gewählt.



Wer sitzt ab Montag, 7. August, auf dem Chefsessel im Rathaus? Christian Albrecht (CSU), Andreas Odermann (SPD) oder Daniel Horndasch (FW/ABF)? Diese Frage wird allerspätestens am 16. Juli geklärt, wenn am 2. Juli keiner der Bewerber die 50 Prozent überspringt. Die Polit-Runde in der Rothseehalle ist die einzige Veranstaltung, bei der die Allersberger die drei Kandidaten in Augenschein nehmen können.

Moderatorin Claudia Weinig wird das Trio auf Herz und Nieren prüfen, wobei natürlich auch die persönliche Note nicht zu kurz kommt.

Zu Fuß oder mit dem Rad

Beginn der Podiumsdiskussion ist um 19.30 Uhr; Einlass ist ab 19 Uhr. Nachdem die Parkplätze limitiert sind und mit einer großen Zuschauerresonanz zu rechnen ist, bitten wir darum, die Rothseehalle in der Altenfeldener Straße zu Fuß oder per Rad anzusteuern, um ein Verkehrschaos zu vermeiden.

Unsere Leser haben noch bis einschließlich Mittwoch, 21. Juni, Gelegenheit, uns zu schreiben, was sie gerne von den Bürgermeister-Kandidaten wissen möchten. Wir leiten die Fragen in den generellen Themenpool weiter und Claudia Weinig wird die Bewerber auf der Bühne damit konfrontieren.

Wir sind postalisch unter Hilpoltsteiner Zeitung, Marktstraße 7, 9 11 61 Hilpoltstein zu erreichen. Wer seine Fragen faxen will, kann dies unter der Nummer (0 91 74) 4 85 67 tun. E-Mails können an die Adresse hiz-redaktion@pressenetz.de gesendet werden.

