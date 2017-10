Dortmund bleibt für Hilpoltstein ein gutes Pflaster

Tischtennis, 2. Bundesliga: TV setzt die Serie fort und gewinnt gegen die Borussia 6:3 - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Noch nie hat der TV Hilpoltstein in Dortmund verloren – und diese Serie hält weiter. Am Sonntagnachmittag gewannen Kapitän Alexander Flemming und sein Team 6:3 gegen den BV Borussia ud erfüllten dabei zwei Vorgaben.

Petr David ist in der Saison angekommen: In Dortmund holte er seine ersten beiden Einzelsiege. Auch Dennis Dickhardt und Nico Christ waren nicht zu schlagen, Hilpoltstein gewann 6:3. © Tobias Tschapka (Archiv)



Petr David ist in der Saison angekommen: In Dortmund holte er seine ersten beiden Einzelsiege. Auch Dennis Dickhardt und Nico Christ waren nicht zu schlagen, Hilpoltstein gewann 6:3. Foto: Tobias Tschapka (Archiv)



Die Doppelbilanz (3:5) aufpolieren und die knappen Sätze erfolgreich abschließen – so lauteten die Zielvorgaben der Hilpoltsteiner in Dortmund. Alexander Flemming und Nico Christ erfüllten den ersten Teil gegen Bence Majoros und Adam Szudi in drei Sätzen vorbildlich, zum zweiten Teil kamen sie nach ihrer souveränen Vorstellung erst gar nicht. Daneben verloren zwar Petr David und Dennis Dickhardt gegen Erik Bottroff und Evgeny Fadeev in fünf Sätzen, hatten aber das Ziel, auch knappe Sätze heimzubringen, zum Teil erfüllt.

Im vorderen Paarkreuz setzte sich David 3:1 gegen Majoros durch, daneben verlor Flemming gegen Bottrof in fünf Sätzen, den dritten 12:14, den fünften 9:11 – hier war er jedoch auch schon 5:9 zurückgelegen.

Im hinteren Paarkreuz haben Dennis Dickhardt und Nico Christ (5:1) eine positive Bilanz – eine bessere, als die beiden Dortmunder Szudi und Fadeev. Dickhardt gewann in drei Sätzen gegen den Russen im Dortmunder Trikot, der erste ging nach einem 13:13 mit 13:15 an den Hilpoltsteiner. Christ spielte sich gegen Szudi in den fünften Satz und brachte diesen nach 6:10-Führung noch 12:10 nach Hause. Hilpoltstein führte 4:2.

Im Spiel der Einser hatte anschließend Flemming gegen Majoros mit 0:3 das Nachsehen, ein 13:12 hatte der Dortmunder im zweiten Satz noch in einen 15:13-Erfolg verwandeln können. Die Scharte machte David gegen Botroff in drei Sätzen wett, er gewann im zweiten Satz nach 8:10 noch 14:12. Mit sehr gutem Tischtennis hatte er in Dortmund damit seine Einzelbilanz auf 2:7 verbessert. "Man sieht wieder einmal, dass jeder jeden schlagen kann", so Teamchef Beringer.

Beim 3:5 für den TV hatte Dickhardt gegen Szudi nun Matchball, er legte gegen den Ungarn eine 2:0-Satzführung vor, verlor im dritten noch 9:11, machte dann aber alles klar und hatte wie David beide Einzel gewonnen.

Auf Passau vorbereitet

"Es waren fantastische Spiele", so der Beringer nach dreieinhalb Stunden Spielzeit. Acht knappe Sätze gewann Hilpoltstein, sieben gingen an die Dortmunder. Erfolge hier entscheiden die Spiele, weiß der Teamchef. "Das war ein wichtiger Sieg, der uns Auftrieb gibt für das Duell gegen Passau." Das steht schon am kommenden Wochenende an, am Sonntag, 14 Uhr, kommt der TTC in die Stadthalle und will Revanche für die Niederlage in der Pokal-Vorrunde.

BV Borussia Dortmund - TV Hilpoltstein 3:6. Bence Majoros/Adam Szudi - Alexander Flemming - Nico Christ 7:11, 8:11, 7:11; Erik Bottroff/Evgeny Fadeev - Petr David/Dennis Dickhardt 10:12, 11:9, 9:11, 11:3, 11:5; Majoros - David 1:11, 3:11, 13:11, 8:11; Bottroff - Flemming 7:11, 11:5, 14:12, 5:11, 11:9; Szudi - Christ 9:11 11:7, 12:10, 7:11, 10:12; Fadeev - Dickhardt 13:15, 8:11, 6:11; Majoros - Flemming 11:8, 15:13, 11:5; Bottroff - David 8:11, 12:14 3:11; Szudi - Dickhardt 6:11, 9:11, 11:9, 9:11.

bga