Dreimal hat‘s gekracht

Verkehrsunfälle in Heideck, bei Hilpoltstein und Oberrödel - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN/HEIDECK - Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 24 000 Euro sind die Bilanz von zwei Verkehrsunfällen, die sich am Freitag in Heideck und Hilpoltstein ereigneten. Am Samstag gab es außerdem in Oberrödel eine folgenschwere Kollision mit einem Reh.

Beim Versuch, aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr der Heidecker Hauptstraße einzufahren, übersah ein 27-jähriger Pkw-Fahrer einen Pkw der stadteinwärts fuhr. Beide Fahrzeuge stießen mit den jeweiligen Frontseiten zusammen. Durch den Anprall wurden beide Fahrzeug noch auf drei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 20 000 Euro entstand. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in die Kreisklinik nach Roth verbracht.

Aquaplaning und nicht angepasste Geschwindigkeit war wohl die Ursache für einen weiteren Unfall am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße von Hilpoltstein nach Heideck. Bei dem kurzen massiven Regenschauer geriet eine 25-Jährige mit ihrem Pkw ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Am Samstagnachmittag stieß eine 48-jährige Pkw Fahrerin, welche mit ihrem Fahrzeug von Oberrödel Richtung Tiefenbach unterwegs war, mit einem Reh zusammen. Das angefahrene Reh wurde gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 17-jährige Beifahrer eine Kopfplatzwunde und musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

