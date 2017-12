Dreistes Pärchen steckt in Abenberg Geldumschlag ein

Älterer Mann hatte Kuvert verloren - Polizei bittet um Hinweise - vor 12 Minuten

ABENBERG - Ein älterer Herr verliert ein Kuvert mit Geldscheinen, ein Passant findet es und sucht nach dem Eigentümer. Von dem Fund profitieren aber andere.

Am Montagnachmittag hatte ein älterer Mann ein Kuvert mit einer größeren Summe Geld am Stillaplatz in Abenberg verloren. Nur wenig später wurde das Kuvert von einem anderen Senior gefunden.

Im Glauben, ein sich in der Nähe aufhaltendes Pärchen hätte es verloren, fragte er die beiden, ob es ihres wäre. Das Paar bejahte die Frage dreist, steckte das übergebene Kuvert ein und fuhr mit einem silbergrauen BMW davon.

Zeugen, die Hinweise auf das Paar oder deren Auto geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Roth unter der Nummer 09171/97440 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.