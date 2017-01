Drogenspur führt in Rother Geschäftsraum

Fahndungserfolg für GER-Ermittler - vor 2 Stunden

NÜRNBERG/ROTH - Fahndungserfolg für die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Bayerischen Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamtes: Die stellte am Donnerstag mehr als zwei Kilo Crystal Meth sicher. Eine Spur führt nach Roth.

Symbolfoto © colourbox.com



Im Zuge einer Fahrzeugkontrolle auf der A 93 bei Waidhaus hatte die Polizei einen 55-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der etwa 2,3 Kilogramm des Rauschgifts in kleinen Päckchen am Körper trug. Die weiteren Ermittlungen der GER Nordbayern führten zu mehreren Wohnungsdurchsuchungen bei Tatverdächtigen Unter anderem war auch ein Geschäftsraum in Roth darunter. Bei der Polizeiaktion wurden noch mehr Drogen gefunden, Methamphetamin und Marihuana.

Sowohl der 55-Jährige, als auch eine 37-jährige Frau werden nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Untersuchungen dauern an.

rhv