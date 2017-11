Echte Volksmusik statt Volkstümelei

HILPOLTSTEIN - Wie schon vor drei Jahren, haben auch diesmal die "Bäck’n Moila" für einen voll besetzten Saal im Hilpoltsteiner Hofmeierhaus gesorgt.

Die Landler, Walzer und Boarischen, die die Bäck‘n Moila auf Einladung des Hilpoltsteiner Seniorenbeirats im Hofmeierhaus spielten, kamen bei den Gästen sehr gut an. © Foto: Manfred Klier



Auf Einladung des Seniorenbeirats spielt das Stubenmusi-Quartett echte Volksmusik als Beitrag zur Reihe "Musik im Caféhaus". Mitglieder des Seniorenbeirats servieren Kuchen und Kaffee. Gisela Igl, stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats, dankt für einen großzügigen Beitrag der Raiffeisenbank. Deshalb gebe es diesmal kein Spendenkörbchen am Ausgang.

Mit dem Boarischen "Affi und obi" legen die vier Musikerinnen gleich zünftig los. Drei von ihnen stammen aus einer Bäckerfamilie mit acht Kindern aus Holzheim bei Neumarkt. Brigitte Koller spielt die Steirische, ein diatonisches Akkordeon. Renate Gerner hatte beim vorherigen Mal die Gitarre gezupft, jetzt ist sie eine Virtuosin auf der Harfe. Katharina Bogner sitzt am Hackbrett. Bei der Suche nach einem Kontrabass wurde man bei Cousine Paula Höß fündig. Sie kommt aus einer Metzgersfamilie mit neun Kindern.

Mit dem "Paula-Walzer" geht es schwungvoll weiter. Lautere Töne wechseln mit leiseren ab. Aber gerade an den leisen Stellen stört die laute Unterhaltung einiger Gäste, die sich vor lauter Wiedersehensfreude viel zu erzählen wissen. Deshalb bittet Fanny Seitz, die Gespräche für die Pausen aufzuheben. Der Applaus bestätigt ihr, dass viele das genauso sehen.

Nach dem "Ebenseer Boarischen" tritt Brigitte Koller ans Rednerpult. Zur Auflockerung fügt sie in das Programm Geschichten, Gedichte und Anekdoten ein. Mal sind sie lustig, mal besinnlich. Bei einem Blick aus dem Fenster sieht man, wie der Wind die Herbstblätter vor sich hertreibt. Der Regen sorgt zusätzlich für eine trübe Novemberstimmung. Dazu passt das Herbstgedicht, das den nahenden Winter ankündigt.

Dazu passt aber auch der Boarische mit dem Titel "Is scho wieder einer g’storbn". Allerdings hört sich das Spiel gar nicht so arg traurig an.

Die vier Musikerinnen legen viel Wert auf die Feststellung, dass sie nur echte Volksmusik im Repertoire haben. Volkstümelei geht bei ihnen gar nicht. Deshalb besuchen sie immer wieder Seminare, vorzugsweise im österreichischen Schloss Brunn. Dort ist auch der gleichnamige Landler entstanden, den das Quartett in gewohnt gut aufeinander eingespielter Form virtuos vorträgt. Reicher Applaus belohnt sie für ihr Spiel.

Wie es bei einer Probe zugehen kann, berichtet Brigitte Koller. Dass nicht immer alle gleich den richtigen Ton oder den Einsatz treffen oder das Tempo nicht einhalten, mag ja noch hingehen. Aber eines sollte stimmen: "Mir müssn aufpass‘n, dass mir alle des gleiche Stückl spuin!"

Beim nächsten Landler haben wirklich alle das gleiche Notenblatt aufgeschlagen. Von ungewöhnlichen Nutzungen des Internets erfahren die Zuhörer. Man möchte sich die "Wippgoaß" (Wippkreissäge) vom Nachbarn ausleihen. Das kann man jetzt, nicht gerade im Sinne persönlicher Kommunikation, per E-Mail erledigen.

Aber auch statt zum Beichten zu gehen, so sinniert Brigitte Koller weiter, könne man doch die Website www.vergebung.de aufrufen, um seine Sünden loszuwerden. Die Buße könnte man dann gleich mit ausdrucken. Für viele Politiker wäre diese Vergebungshotline nach ihren nicht eingehaltenen Wahlversprechen eine ideale Lösung.

Mit ihrer Freude am gekonnten Musizieren haben die vier Bäck’n Moila den Seniorinnen und Senioren einen vergnüglichen und auch besinnlichen Nachmittag beschert.

