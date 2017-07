Eckersmühlen: Diebe suchten Bäcker und Metzger heim

Einbruch in Geschäfte an der Hauptstraße - vor 1 Stunde

ROTH - Langfinger richteten in den vergangenen Tagen in Eckersmühlen und am Rothsee einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

So verschafften sich bisher Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Eckersmühlen in den Geschäftskomplex an der Hauptstraße mit Brachialgewalt Zugang.

Nach den ersten Ermittlungen müssen die Einbrecher im Zeitraum zwischen Dienstag, 18. Juli, gegen 18.30 Uhr und Mittwoch früh, 5.30 Uhr, in die Verkaufs- und Büroräume der nebeneinander liegenden Bäckerei und Metzgerei eingebrochen sein.

Sie ließen dabei nicht nur mehrere hundert Euro Bargeld "mitgehen". Weit größer ist der Sachschaden, den sie dabei anrichteten. Dieser wurde auf 6 500 Euro geschätzt. Die Schwabacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise, Telefon (09 11) 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.