Eckersmühlen: Polizei schnappt Wurstdieb

Mann war wohl eigentlich auf Bargeld aus - Aufmerksame Zeugin - vor 29 Minuten

ROTH/ECKERSMÜHLEN - Dank eines Hinweises einer aufmerksamen Anwohnerin ist es Beamten der Polizeiinspektion Roth in der Nacht zum Montag gelungen, einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen. Seine Beute: Wurst.

Die Zeugin nahm gegen Mitternacht das Klirren eines berstenden Fensters wahr und verständigte sofort die Polizei. Aufgrund einiger Recherchen kamen die Beamten dem Geräusch schnell näher und stellten fest, dass sich jemand in der Eckersmühlener Grundschule zu schaffen machte. Nach Umstellung des Gebäudes flüchtete eine Person aus einem Fenster der Schule und somit direkt in die Arme der Beamten. Überrascht ließ sich der 40-Jährige widerstandslos festnehmen.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter weiteres Diebesgut – in Form von Wurst. Die Polizisten vermuteten, dass noch weitere Einbrüche in der Nähe verübt worden sein könnten.

Bei der Nachschau stellten die Beamten fest, dass in eine nahe gelegene Metzgerei ebenfalls eingebrochen worden war. Außerdem fanden sich frische Hebelspuren an den Zugangstüren einer Bäckerei. Dort scheiterte die Einbruchstour des Festgenommenen wohl an der widerstandsfähigen Tür.

Bislang werden die angerichteten Schäden auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen bezüglich der Entwendungsschäden dauern noch an. Neben Wurst hatte es der Mann auch auf Bargeld abgesehen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg/Fürth sollte der Tatverdächtige noch am Montag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden.

