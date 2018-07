Eckersmühlener bleiben beim Boule trocken

ECKERSMÜHLEN - Boulen mit Dach: In Eckersmühlen werden Fans des beliebten Geschicklichkeitsspiels künftig trocken bleiben. Zimmererazubis zeigten, was sie können.

Die Zimmererazubis des Berufsgrundschuljahres trugen maßgeblich dazu bei, dass der Bouleplatz in Eckersmühlen jetzt vor Regen geschützt ist. © Karl-Heinz Heumann



Nachdem der Spielplatz in Eckersmühlens Mitte am Dorfkessel mit neuen Freizeitgeräten aufgewertet wurde, folgt nun ein neues Projekt: Der Bouleplatz erfreut sich großer Beliebtheit und ist unter der Woche von einer Stammgruppe belegt. Was aber, wenn ein kurzer Regenschauer kommt?

Diese Frage braucht man sich in Zukunft nicht mehr zu stellen. Die Spieler haben jetzt ein Dach über dem Kopf.

Gute Kooperation

Vor kurzen wurde das Fundament von rund 5,5 Metern Länge und 3,5 Metern Breite erstellt. Dafür sorgten die Schüler des Berufsgrundschuljahres (BGJ) der Zimmerer. Die waren nämlich für ihr Abschlussprojekt fleißig am Werk und stellten kürzlich die notwendige Holzkonstruktion für die Überdachung auf. Die Regenunterkunft soll aber nicht nur den Boulespielern gute Dienste leisten – auch anderen Spielplatzbesuchern wird sie zugute kommen.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Roth geschultert, die die Kosten für Brotzeit und Materialkosten trägt. Das Abbinden der Balken wurde in der Berufsschule vorgenommen.

Nun erlebten die Schüler, ob ihre Konstruktion auch in der Praxis funktioniert. Fazit schon jetzt: Passt!