Edelhäußer brauchte ganze fünf Schläge

Auftakt zum diesjährigen Rother Frühlingsfest gelungen - vor 1 Stunde

ROTH - Blau-weißer Himmel zum Frühlingsfestauftakt in der Kreisstadt. Das hat es schon lange nicht mehr gegeben.

Endlich einmal ein Frühlingsfest, welches seinen Namen auch verdient. Am Freitag begrüßte zu dessen Auftakt Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer die zahlreichen Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Vereinen, und natürlich auch alle anderen, die wissen wollten, wieviele Schläge der Rathauschef in diesem Jahr für das erste Fass brauchen würde.

Edelhäußer zeigte sich „hellauf begeistert, dass es beim diesjährigen Frühlingsfest nicht schneit, wie es im vergangenen Jahr der Fall war. Mit dieser Meinung stand er nicht alleine da. Auch Festwirt Jochen Scharf und Stephan Emslander, Chef der Hofmühl-Brauerei, begrüßten Wetter und Gäste gleichermaßen freundlich und wünschten allen ein schönes Fest.

Dann der große Moment: Ganze fünf Schläge brauchte Edelhäußer, ehe sich die Prominenz (und auch etliche Freibiergesichter) über die ersten Schluck kühles Bier freuen durften. Musikalisch spielte wie immer der Musikverein Röttenbach unter der Leitung von Anton Schmidtpeter zünftig auf.

Am Samstag spielt am Abend die Stimmungsband "NonPlusUltra" und am Sonntag ab 17 Uhr der "Hollywood-Sound". Den Sonntagsfrühschoppen bespielt wie immer Otto Schmidpeter. Das Hochfeuerwerk hinter dem Schießhaus steigt am Montag ab 21.45 Uhr.

Auf dem Festplatz drehen sich die Fahrgeschäfte Auto-Scooter, Jetforce, Super Hupferl, Mini Ufo Jet", Kindersportkarussell und Kinderflieger. Ausgeschenkt wird das Bier der Hofmühlbrauerei.