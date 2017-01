Edelmetall für „Leidl“ und „La Carrera“

Fünf Siege und sechs dritte Plätze für Läufer aus Roth und Hilpoltstein bei den Cross-Meisterschaften - vor 23 Minuten

ROTH/HILPOLTSTEIN - Läufer aus dem Landkreis Roth enterten bei den mittelfränkischen Crossmeisterschaften in Eckental das Podest. Das Team „Leidl“ der TSG 08 Roth glänzte mit vier Siegen und fünf dritten Rängen, das La Carrera TriTeam Rothseee steuerte einen Sieg und einen dritten Platz bei.

Die Ansbacherin Jennifer Vogt (907) zieht die TSG-Läuferinnen Andrea Dorr (915, Siegerin W 40) und Margit Kebbel (916). Im Ziel hatten die Rotherinnen ihre Pacemakerin abgehängt. © Fotos: Theo Kiefner



Jugendliche sowie Frauen liefen 3,5 Kilometer auf schneebedecktem Untergrund. Dabei hatten die Veranstalter eine sehr abwechslungsreiche, crossige Strecke mit einigen anspruchsvollen Passagen abgesteckt. Schuhe mit gutem Profil, am bestem Spikes, waren gefordert, um mit den Streckenverhältnissen zurecht zu kommen.

Triathlet Tim Frisch behauptete sich gegen die Leichtathleten.



Sabine Frisch hatte bei den W 45 keine Konkurrenz. © Foto: privat



Für den Hilpoltsteiner Triathlonverein gingen Sabine und Tim Frisch auf Medaillenjagd. Tim Frisch hatte einige in der Laufszene bekannte Leichtathleten als Gegner und lief ein konstantes Rennen. Mit seiner Zeit von 12:50 Minuten holte er sich im Schlussspurt noch den dritten Platz in der Altersklasse U 20. Auch Sabine Frisch fühlte sich auf der zuschauerfreundlichen Strecke sehr wohl, lief nach 16:23 Minuten ins Ziel und wurde damit Bezirksmeisterin in der Altersklasse W 45.

Mannschaftstitel verteidigt

Das „Team Leidl“ stellte mit zwölf Teilnehmern ein ansehnliches Aufgebot. Zuverlässig wie immer präsentierten sich die TSG-Seniorinnen, die ihren Mannschaftstitel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigten. In der Einzelwertung sorgten Andrea Dorr in der Klasse W40, Brigitte Rupp in der W50 und Edeltraud Dörr in der W65 für drei Einzelsiege. Gut schlug sich auch Margit Kebbel, die trotz Trainingsrückstand nicht weit hinter den Besten der Hauptklasse über 3500 Meter auf Rang sechs ins Ziel lief. Einzige Starterin in der U18 war Elaine Degen, die die 1900 Meter als Vierte auf einem Mittelfeldplatz beendete.

Edeltraud Dörr war in der W 65 wieder einmal konkurrenzlos.



Aus dem Schüler- und Jugendbereich waren vier Sportlerinnen des „Teams Leidl“ über 1900 Meter mit von der Partie. Annika Bub, Lara Dänzer, Paula Mödl und Inga Winters starteten in der Altersklasse U16. Alle vier erzielten gute Ergebnisse in der Mitte des starken Läuferfeldes. Paula Mödl war als Sechste der W15 die Schnellste des Rother Quartetts. Achte in dieser Klasse war Lara Dänzer. In der W14 schaffte Inga Winters als Dritte sogar den Sprung auf das Podest. Annika Bub beendete ihr Rennen als Fünfte. Als U16-Mannschaft in der Besetzung Mödl, Dänzer und Winters erreichten sie in der mittelfränkischen Wertung den dritten Platz und dies, obwohl mit Lineke Przybille die Bezirksmeisterin des vergangenen Jahres verletzungsbedingt nicht am Start war.

Mit drei Senioren brachte das Leidl-Team im Lauf über 6400 Meter auch eine Mannschaft in der Senioren-Klasse M 45/55 an den Start. Als Schnellster erwies sich Thomas Huber, der in der Einzelwertung mit Rang drei in der Klasse M50 auf's Podest kam. Außer ihm finishten Wolfgang Altmeier/M 45 auf Rang sechs und Michael Rubin/M 50 auf Rang sieben. In der Team-Wertung ergab das Platz drei.

