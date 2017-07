"Egon" ist wieder vorne mit dabei

Schülerzeitung der Realschule bei Wettbewerb "Blattmacher" ausgezeichnet - vor 28 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die Staatliche Realschule Hilpoltstein hat mit ihrer Schülerzeitung "Egon" wieder abgeräumt: Sie belegt den zweiten Platz bei "Blattmacher", dem Schülerzeitungswettbewerb des Bayerischen Kultusministeriums und der Süddeutschen Zeitung GmbH.

Die Redaktion von „Egon“, der Schülerzeitung der Hilpoltsteiner Realschule, darf sich über einen weiteren Preis freuen. © Foto: David-Pierce Brill



"Die Nachwuchsjournalisten an den Schulen in Bayern zeigen mit ihren Schülerzeitungen Engagement und Kreativität", so Ministerialdirektor Herbert Püls vom Bayerischen Bildungsministerium bei der Preisverleihung in München. Mit kritischem und häufig sehr originellem Blick bereicherten sie damit das Schulleben und übernähmen Verantwortung im demokratischen Prozess der Meinungsbildung. Er gratulierte allen beteiligten Redakteurinnen und Redakteuren zu ihrem Erfolg und betonte: "Alle Produkte der Preisträger zeugen von sprachlichen, gestalterischen und sozialen Kompetenzen, die in den überaus lesenswerten Ausgaben ihren Niederschlag gefunden haben."

Die Staatliche Realschule Hilpoltstein belegt mit "Egon" den zweiten Platz in der Kategorie Realschule. Auf Platz eins landete die Zeitung "Free Style!" der Städtischen Ludwig-Thoma-Realschule in München, Platz drei sicherte sich "Die Idee" der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim.

Für die Wettbewerbsrunde "Blattmacher 2016/2017" hatten sich insgesamt 100 Redaktionen von Schülerzeitungen an bayerischen Grund-, Mittel-, Förder-, Real- und Beruflichen Schulen sowie Gymnasien beworben. 18 von ihnen wurden nun in München ausgezeichnet. Erstmals wurden zusätzlich auch drei Redaktionen für ihren Online-Auftritt ausgezeichnet.

Der erste Preis jeder Schulart ist mit 500 Euro dotiert, der zweite mit 300 Euro und der dritte mit 200 Euro. Die Preisträger haben, wie die Gewinner der Landeswettbewerbe in den anderen Bundesländern, die Chance, im Schülerzeitungswettbewerb der Länder ausgezeichnet zu werden.

Die Preisverleihung auf Bundesebene findet Mitte des nächsten Jahres in Berlin statt.

