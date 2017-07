Ehrenamtliche helfen Altenpflegeschülern in Roth

Ziel war, die Abbrecherquote zu senken - vor 8 Minuten

ROTH - Manchmal merkt man erst nach ein paar Monaten, dass der geplante Beruf nicht zu einem passt. Mit einem neuen Konzept hat die Altenpflegeschule Roth keine Abbrecher mehr.

Altenpfleger sind auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt, doch viele brachen die Ausbildung ab. In Roth helfen den Schülern wie in anderen Wirtschaftszweigen Ehrenamtliche – mit durchschlagendem Erfolg. © Angelika Warmuth/dpa



Altenpfleger sind auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt, doch viele brachen die Ausbildung ab. In Roth helfen den Schülern wie in anderen Wirtschaftszweigen Ehrenamtliche – mit durchschlagendem Erfolg. Foto: Angelika Warmuth/dpa



Die Absolventen der Berufsfachschulen für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Roth sind auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. Jahrelang hatte Schulleiter Philipp Böhm aber das Problem, dass verhältnismäßig viele Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung abbrachen. Seit ehrenamtliche Unterstützer Schülern in problematischen Situationen helfen, habe sich die Abbrecherquote halbiert. Außerdem hätten seit dem Beginn der Aktion 100 Prozent der Kandidaten die Abschlussprüfung bestanden.

Anna-Marie Meindl aus Roth, die zurzeit im zweiten Ausbildungsjahr ist, hat die Hilfe zwar selbst nicht gebraucht, aber sie findet das Programm trotzdem gut, "weil man im Notfall nicht allein dasteht". Wie viele ihre Mitschüler gehe es ihr nicht nur um die guten Karrierechancen, die Pflegekräfte nach der Ausbildung haben, sondern auch darum, durch die sinnvolle Tätigkeit "Erfüllung" zu erfahren.

Vielfache Belastung

"Die Schüler kommen aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Viele haben Haushalt und Familie. So kommt es zu Doppel- oder sogar Dreifachbelastungen", berichtet Schulleiter Böhm. Der Ansatz zur Senkung der Ausbildungsabbrüche entstand, als sich Zukunftscoach Stefan Forster vom Landratsamt Roth in der Schule vorstellte.

In Zusammenarbeit mit Annegret Tümmler von der Ehrenamtsstelle im Landkreis Roth brachten sie das Projekt auf den Weg. Den Rahmen bildet das "Vera"-Programm des Senior-Expert-Service der Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit. In anderen Wirtschaftszweigen ist dieses Programm zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen schon verbreitet, im Sozialbereich gehört die Rother Berufsfachschule zu den Pionieren.

"An unserer Schule ist der Einsatz der ehrenamtlichen Lern- und Lebensunterstützer eine absolute Erfolgsgeschichte", sagt Böhm. "Nach meinem Wissen sind wir die erste Altenpflegeschule in Bayern, die so ein Programm initiiert hat." Teil dieser Erfolgsstory ist, dass die Ehrenamtlichen nicht wie sonst üblich Fachleute am Ende der beruflichen Laufbahn oder im Ruhestand sind. Auch Absolventen der Schule, die jetzt in der Praxis im Einsatz sind, wurden erfolgreich angesprochen.

Großen Anteil daran haben die stellvertretende Schulleiterin Waltraud Kubitschek und die Lehrkraft Karin Hamann. Ihnen ist es wichtig, dass es Nachwuchs in der Pflege gibt.

Vom Start weg dabei

Damit sie erfolgreich arbeiten können, erhalten sie Unterlagen wie Lehrpläne und Prüfungsaufgaben aus den Vorjahren. Bewährt hat es sich laut Böhm, mit der Hilfe schon kurz nach dem Start der Ausbildung zu beginnen, damit die Schüler "die Probezeit überleben". Im vergangenen Jahr waren sechs Schüler gefährdet – alle haben es geschafft. "Lernen müssen sie aber trotzdem selbst", betont der Schulleiter, die Ehrenamtlichen fordern dies auch.

Die Möglichkeiten sind breit gefächert. Unterstützung ist beim Lernen ebenso gefragt wie bei der Kinderbetreuung und beim Erwerb der deutschen Sprache. "Trotz Anfangsschwierigkeiten schlug das Programm gut ein", berichtet der Schulleiter. Potenzielle Helfer werden in die Schule eingeladen, denn "die Chemie zwischen Schüler und Unterstützer muss stimmen".

Wie oft und wie lange sich die Paare dann treffen, klären sie selbst. Gelegenheit zum Austausch haben auch die Unterstützer untereinander. Als kleines Dankeschön werden sie zur Abschlussfeier eingeladen. Spätestens dann zeigt sich, dass sich der Aufwand lohnt, denn alle Absolventen können sich einen vernünftig bezahlten Arbeitsplatz aussuchen.

rhv