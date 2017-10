Ein Festival, das bewegt: Bayerns größtes Tanzturnier

700 Paare beim "FDF" - Ausrichter: TSZ Schwabach, TSC Roth, TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg - vor 1 Stunde

SCHWABACH/ROTH - Zum 15. Mal seit 2003 kamen etwa 700 Paare aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland (Österreich, Schweiz, Tschechien) in Roth zusammen, um sich in den Standard- und Lateintänzen in ihren jeweiligen Wettkampfklassen zu messen.

Foto: Salvatore Giurdanella



Foto: Salvatore Giurdanella



Alle Klassen von den jüngsten bis zu den Jungsenioren (Senioren I) waren im Angebot der drei ausrichtenden Vereine TSZ Schwabach, TSC Roth und TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg zu finden. Bei toller Stimmung fanden auf den drei Flächen ganztägig parallel somit insgesamt etwa 90 einzelne Turniere statt. Bereits seit vielen Jahren ist das "FDF" damit das größte Tanzsportturnier in Bayern und aus dem Terminplan der meisten Turnierpaare auch nicht mehr wegzudenken.

Für alle Altersklassen

Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Bayernpokalturniere, die am ersten Tag für die Erwachsenen und am zweiten Tag für die Kinder und Jugendlichen stattfanden. Hier werden Punkte für die Jahresgesamtwertung gesammelt. Zusätzliches Highlight ist auch die Vergabe des Wolfram-Galke-Pokals, der in den höchsten Latein und Standardklassen jedes Jahr ausgetanzt wird. Mit diesem Pokal soll an den viel zu früh verstorbenen Rother, Mitbegründer des FDF und Tanzsportfunktionär Wolfram Galke erinnert werden.

Diesmal ging der Pokal in der A-Lateinklasse nach einem sehr spannenden Finale an Philipp Kozlowski und Greta Palotas aus Freising, in der A-Standardklasse nach einem ebenso knappen Kampf um Platz eins an Maximilian Schmidtke und Anja Viereck aus München.

90 Helfer

Um dieses Event durchzuführen, waren aus den drei beteiligten Vereinen wieder insgesamt über 90 ehrenamtliche Helfer tätig, die teils schon vor Monaten begannen, das Turnier vorzubereiten. Aber auch für die zentrale Vergabestelle der Wertungsrichter in Bayern ist die Veranstaltung jedes Jahr wieder eine Herausforderung: Sie muss dafür sorgen, dass allein 60 Wertungsrichter für diese Großveranstaltung zur Verfügung stehen.

Alles in allem war die Veranstaltung für alle Beteiligten wieder ein voller Erfolg, so dass die Organisatoren in den nächsten Tagen wieder weiter machen können, denn: nach dem FDF ist vor dem FDF…