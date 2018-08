Ganz schön was los war dieses Wochenende auf der "neuen" Rother Kirchweih: In Kombination mit flotter Rockmusik hat sich vor allem das Festzelt, in dem über 300 Leute Platz finden, als ein wahrer Publikumsmagnet erwiesen.

Vom Standkonzert im Schlosshof zog am Freitag eine fröhliche Schar zum Rother Festplatz und ins Festzelt hinein zum traditionellen Bieranstich. Für beste Stimmung sorgte dann die Gruppe "Klostergold". Bis zum Dienstag garantieren weitere bekannte Stimmungsformationen für beste Feierlaune im Festzelt. Am Sonntag treffen sich alle sportlichen Bürger zum Kirchweihlauf, die Senioren kommen am Nachmittag im Zelt in froher Runde zusammen und Höhepunkt ist am Montag der Festumzug am frühen Morgen. Das Feuerwerk wird heuer am Dienstag (!), dem Abschlusstag, abgebrannt.