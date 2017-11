Ein Kreisel für den Spalter "Plärrer"

Für die Bauarbeiten ist die Hauptstraße vier Wochen gesperrt - vor 1 Stunde

SPALT - Der neue Kreisverkehr am Spalter "Plärrer" gewinnt an Konturen – und das ganz wörtlich. Nun kommt man um eine Straßensperre nicht herum.

Der neue Kreisverkehr am Spalter „Plärrer“ ist schon deutlich zu erkennen. © Jürgen Leykamm



Der Stand der Pflasterarbeiten lässt den Kern des Bauwerks bereits deutlich sichtbar werden. Der Verkehrsast Bahnhofstraße ist fertiggestellt, der Hatzelbach und diverse Leitungen haben ihren neuen, unterirdischen Weg gefunden.

Jetzt stehen die Straßenbaumaßnahmen in Richtung Innenstadt an. Die Bauzeit soll hier vier Wochen betragen. Bricht der Winter herein, wird ein Provisorium installiert, sodass die Hauptstraße sauber und befahrbar bleibt.

Zeitgleich erfolgen die Ausgestaltung des Hatzelbachauslaufs mit Betonfertigteilen und Trockenmauer, die Herstellung des Fußweges sowie die verschiedenen Anbindungen. Nach einer Winterpause folgen die weiteren Arbeitsschritte, bis Sommer 2018 soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Nun, im November, kommt man um eine vierwöchige Sperrung der Hauptstraße allerdings nicht herum. Die Umleitung erfolgt über die Obeltshauser Straße.

Bisher sei das Problem Verkehrsführung während der Arbeiten am Kreisel aber immer "sehr gut gelöst worden," so Bürgermeister Udo Weingart. Durch die bisherige Umleitungsstraße, die der Stadt auch viel Geld gekostet habe, "ist die Innenstadt immer befahrbar gewesen."

