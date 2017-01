Ein „Mann der Tat“: Dieter Hättig wird 70

Politiker, Mitarbeiter und Mitglieder würdigten die Verdienste des Rother Awo-Ortsvorsitzenden - 11.01.2017 17:25 Uhr

ROTH - Seinen 70. Geburtstag feierte Dieter Hättig, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt in Roth. Bei der Feier im Kreise zahlreicher Mitarbeiter, Vereinsmitglieder, Kommunalpolitiker und Weggefährten lobte der stellvertretende Rother Awo-Ortsvorsitzende Sven Ehrhardt ihn als einen „Mann der Tat“.

Alles Gute wünschten dem Geburtstagskind Dieter Hättig (Dritter von rechts) zu seinem 70. sowohl Awo-Mitarbeiter als auch Vorstandskollegen und Politiker. © Foto: oh



Nachdem die Kinder der Awo-Kindertagesstätte Waldwichtel dem Chef der Kreisstadt-Awo ein Geburtstagsständchen gesungen hatten und die vereinseigene Veehharfengruppe einige Stücke zum Besten gegeben hatte, blickte Ehrhardt auf das jahrzehntelange Wirken von Hättig zurück. So habe dieser bei seinem Awo-Eintritt im Jahr 1979 sicherlich nicht einen einzigen Gedanken daran verschwendet, einmal als Vorsitzender einem gemeinnützigen Sozialunternehmen mit 41 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von zwei Millionen Euro vorzustehen.

Zunächst sei Dieter Hättig für die Rother Arbeiterwohlfahrt vielmehr ein zuverlässiger Helfer gewesen, der nicht nur beim Bau des Sozialzentrums mit anpackte, sondern auch die vielfältigen Festlichkeiten am Grill unterstützte. „Du warst als Mann der Tat immer zur Stelle, wenn man dich gebraucht hat“, bescheinigte Ehrhardt dem jetzigen Vorsitzenden.

So war es für Ernst Rossmeissl 2007 die logische Konsequenz, sich Dieter Hättig als stellvertretenden Vorsitzenden ins Team zu holen. Nach dem Tod Rossmeissls 2012 sei dem ehemaligen städtischen Mitarbeiter die Entscheidung nicht leicht gefallen, für den Ortsvorsitz zu kandidieren. Nun leitet er seit fünf Jahren die Geschicke des knapp 600 Mitglieder zählenden Vereins.

„Unter deiner Ägide hat die Entwicklung des Ortsvereins eine neue Dynamik bekommen“, zählte der Awo-Kreisvorsitzende Hartmut Hetzelein unter anderem die Erweiterungen des Betreuten Wohnens und des Hortes sowie den bevorstehenden Krippenanbau als Verdienste Hättigs auf.

Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer bescheinigte dem Vorsitzenden der Rother Awo, ein „zuverlässiger Gesprächspartner“ für die Stadt zu sein, mit dem die Zusammenarbeit Spaß mache.

Als einen Chef, der für seine Mitarbeiter immer ein offenes Ohr habe, beschrieb ihn die Betriebsratsvorsitzende Susanne Köhler. In launigen Worten würdigte auch Landrat Herbert Eckstein die Lebensleistung Dieter Hättigs. So habe dieser in seinem Awo-Ehrenamt tausende Stunden Tatkraft für das soziale Miteinander aufgebracht.

Zum Abschluss ergriff das „Geburtstagskind“ Dieter Hättig selbst das Wort: „Wenn ich meine junge Vorstandsmannschaft sowie die zufriedenen Mitarbeiter sehe, macht mich das stolz auf das, was wir hier gemeinsam aufgebaut haben."

sve