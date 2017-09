Ein Paradies für Kinder auf dem Hilpoltsteiner Marktplatz

Trotz zwischenzeitlichem Schauer war das "nanu!?"-Kinderfest ein Riesenerfolg — Fotostation war der absolute Hit - vor 10 Minuten

HILPOLTSTEIN - Rund um das Hilpoltsteiner Rathaus gaben gestern beim "nanu!?"-Familienfest unserer Zeitung die Kinder den Ton an.

Nach wie vor bei Kindern jeden Alters beliebt: die Hüpfburg. Das war auch beim „nanu!?“-Familienfest der Hilpoltsteiner Zeitung nicht anders. © Foto: Manfred Klier



Das beliebte "Kinderland" hat seinen Namen gewechselt und lebt unter dem Namen "nanu?!"-Familienfest munter weiter. Das ist zugleich der Titel einer Kinderzeitschrift, die von den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung herausgegeben wird. Jeden ersten Samstag im Monat wird sie für 1,50 Euro angeboten. Natürlich gab es sie auch auf dem Familienfest, sogar kostenlos.

Aber das war nur ein kleiner Teil des vielfältigen Angebots, das heuer ohne Bühne auskommen musste. Dafür machte erstmals das mobile "Erfahrungsfeld der Sinne" Station. Da konnte ein blauer Wasserstrudel beobachtet werden, die zum Schwingen gebrachte Wasserklangschale erzeugte bizarre Muster im Wasser, Riechbaum und Tastgalerie sprachen Geruchs- und Tastsinn an, das Klang-Nagelbrett war was für die Ohren und am Lochbrett konnte man seine Geschicklichkeit auf die Probe stellen.

Gleich daneben stand der rot-blaue amerikanische Schulbus, bei dem es die Kinderzeitschrift "Nanu?!" gab. Die konnte man in der Chill-Ecke in aller Ruhe lesen. Eine große Hüpfburg zum Austoben durfte natürlich nicht fehlen.

Ruhiger ging es in der Mal- und Rätselecke zu. Wer richtig geraten hatte, dem winkte als Lohn eine Tüte Popcorn.

Aufgereiht standen Bobby-Cars für die kleinen Autofahrer bereit. Ein VW Bulli hatte eine komplette Fotostation mitgebracht und wer wollte, konnte sich fotografieren lassen. Dann fand er sein Konterfei auf der ausgedruckten Titelseite der Hilpoltsteiner Zeitung wieder.

Zwischendurch trieb allerdings ein Regenschauer die Besucher unter schützende Schirme und Dächer. Aber sobald die Sonne wieder durchgebrochen und fleißige Helfer Bänke und Tische getrocknet hatten, ging es weiter.

