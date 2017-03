Ein Stellplatz für Wohnmobile an der Thalach?

THALMÄSSING - Thalmässing ist einen Ausflug wert, auch für Wohnmobil-Touristen. Das meint der Marktgemeinderat und will deshalb auf dem Parkplatz an der Münchener Straße sechs Womo-Stellplätze ausweisen.

Noch gehört der Parkplatz an der Münchener Straße vor allem den Pkw. Nun möchte die Marktgemeinde hier Stellplätze für Wohnmobile ausweisen. Foto: Beate Windisch



Sechs Stellplätze, zwei Elektrosäulen, dazu die Möglichkeit zur Ver- und Entsorgung, und das alles laut Bürgermeister Georg Küttinger in einer super Lage: Gleich nebenan sind Einkaufsmöglichkeiten und Spielplatz und man kann zu Fuß zum Essen ins Zentrum laufen. Die Idee für so ein Angebot für Camper ist nicht neu. Schon in der Marktgemeinderatssitzung im November 2013 ging es um einen "Wohnmobilstellplatz an der Thalach", allerdings hatte es das Projekt dann doch nicht in die Leader-Förderung geschafft und war wieder in der Schublade verschwunden.

Ein neuer Versuch

Nun wurde es wieder hervorgeholt. Um erneut einen Förderantrag stellen zu können, muss das alte Konzept aber überarbeitet und mit einigen Zahlen ergänzt werden. Noch nicht klar ist zum Beispiel, ob die Besucher nur für die Entsorgung einen Obolus zahlen oder aber ganz generell für den Stellplatz.

Für die Errichtung sind Kosten in Höhe von rund 35 000 Euro veranschlagt. Die Wohnmobile stehen dann auf einer Schotterfläche. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr über die Bühne gehen, vorausgesetzt natürlich, dass es einen Leader-Zuschuss gibt. In der nächsten LAG-Vorstandssitzung soll der "Wohnmobilstellplatz an der Thalach" noch einmal vorgestellt werden.

