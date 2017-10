Ein Werdegang mit "voller Transparenz"

Investor will bei Planungen für ein Kinderhospiz auf der Hilpoltsteiner Burg nicht hinterm Berg halten - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Jürgen Zahner ist bei seinem Vorhaben, im ehemaligen Kreiskrankenhaus in der Burg Hilpoltstein ein Kinderhospiz zu schaffen, einen Schritt weiter. Gestern fand vor Ort die erste Runde zur Grundbedarfsermittlung statt.

In diese Richtung könnte es nach den Vorstellungen des Architektur-Büros zum neuen Eingang gehen. Bei der Ortsbesichtigung: Christine Bronner (Bundesverband Kinderhospiz), Jürgen Zahner, Architektin Nadia Kloster und Ex-Landtagsabgeordneter Peter Hufe. © Foto: Paul Götz



An dem Treffen nahmen neben drei Vertretern des Berliner Architekturbüros Kloster auch Christine Bronner, Bundesvorstand und bayerische Landesvorsitzende des Bundesverbandes Kinderhospiz, Heinz Schermeyer von der Gebäudeverwaltung des Landratsamts und Ex-Landtagsabgeordneter Peter Hufe als Förderer sowie erstmals der Statiker Stefan Wolfrum teil. Architektin Nadia Kloster stellte sechs Varianten für eine Raumnutzung vor – mit einem Favoriten, bei dem der Bereich des jetzigen Parkplatzes zum Eingang umgebaut wird und im Innenhof ein Anbau errichtet werden soll. Was der Denkmalschutz dazu sagen wird, bleibt abzuwarten. Die Architekten kamen mit einem Schuss vor den Bug in einer anderen Angelegenheit angereist. Und es ist sicher auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, wenn es darum geht, Licht in die Räume zu bekommen.

Geplant sind im Burggebäude selbst Einheiten für zehn Kinder samt Geschwistern und Eltern. Eingebunden werden soll, das ist ein ausdrücklicher Wunsch von Landrat Eckstein, das jetzige Haus des Gastes, für das es noch kein Raumkonzept gibt. Christine Bronner, in Bayern treibende Kraft für die Versorgung von Schwersterkrankten, wies darauf hin, dass in Deutschland dauerhafter Mangel an Ganztagesbetreuung für solche Patienten bestehe. In Bayern gebe es nur in München die "Helfenden Hände", für bis zur Dreijährige überhaupt nichts.

Der Standort Hilpoltstein passe wegen seiner Nähe zum Maximalversorgungszentrum Nürnberg mit der Cnopf‘schen Kinderklinik und dem Südklinikum gut ins Konzept. Jürgen Zahner ergänzte, dass die Verkehrsanbindung für Hilpoltstein spreche, ebenso wie der seit Jahrzehnten gewachsene Integrationsgedanke in der Stadt durch die Arbeit der Rummelsberger und von Regens Wagner.

Jürgen Zahner versprach volle Transparenz, sobald die Planung konkret werde: "Wir bauen schließlich kein Atomkraftwerk, sondern eine Sozialeinrichtung." Die Burg solle offen bleiben für die Bevölkerung, in einem Nebengebäude sogar ein Begegnungscafé entstehen. Das Budget bezifferte er auf zwölf bis 15 Millionen.

PAUL GÖTZ