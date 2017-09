Einbrecher auf Tour

LEERSTETTEN - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Einbrecher sich an mehreren Zielen in Leerstetten versucht.

Symbolbild Foto: colourbox.de



Im Neubaugebiet an den drei Linden wurde von einem Rohbau die Baustellentür aufgebrochen. Anscheinend haben die Täter dort Werkzeuge gestohlen. Mit denen versuchten sie dann, einen Baucontainer aufzubrechen, was jedoch misslang.

Außerdem wurde versucht, in eine Bäckerei in der Hauptstraße einzubrechen — die Unbekannten schafften es aber nicht, ins Geschäft zu gelangen.

Anders als in eine Pizzeria, die ebenfalls in der Hauptstraße liegt. Hier wurde die Eingangstür aufgehebelt, und aus dem Lokal nahmen die Einbrecher insgesamt 350 Euro Bargeld mit.

Die Polizei in Roth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.