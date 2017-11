Einbrecher schreckten Abenberger auf

Krach weckte Bewohner eines Einfamilienhauses - vor 59 Minuten

ABENBERG - Einbrecher haben versucht, in ein Wohnhaus in Abenberg einzusteigen. Der Lärm weckte jedoch die Bewohner, die Polizei ermittelt.

Symbolbild. © Frank Rumpenhorst/dpa



Zwischen 4.30 und 5 Uhr am Montagmorgen versuchten die Einbrecher, über ein Fenster in das Einfamilienhaus in der Ebersbacher Straße zu kommen. Dabei waren sie aber so laut, dass die Bewohner durch den Krach aufgeweckt wurden. Daher ergriffen die Einbrecher die Flucht, laut Polizei vermutlich mit einem in der Nähe geparkten Auto.

Die Fahndung der Polizei blieben bislang erfolglos. Am Fenster des Wohnhauses entstand Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon (09 11) 2112-3333 um Hinweise.

