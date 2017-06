Einbrecher trieben ihr Unwesen

ROTH - Eine Einbruchssereie in der Nacht zu Dienstag in und um Roth beschäftigt die Kriminalpolizei.

Eine Einbruchsserie in Roth hält die Polizei in Atem. Foto: Coloubox.com © Colourbox.com



In der Drahtzieherstraße in Roth verschafften sich Unbekannte über eine Tür Zugang zu einem Bürokomplex. Im Anwesen brachen die Unbekannten weitere Türen auf und verursachten Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Aus den Räumlichkeiten wurden Bargeld, Computer und diverse Elektroartikel im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Am Westring versuchten Einbrecher über eine Tür in einen Verbrauchermarkt zu gelangen. Hierbei wurde die Eingangstür beschädigt. In das Innere gelangten die Unbekannten nicht. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

Im Zeitraum von 23.30 Uhr bis etwa 5 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Tür Zugang zu einer Bäckerei am Ostring. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Rednitzhembach. Hier verschafften sich Unbekannte über eine Tür Zugang zu einem Getränkemarkt Am Igelsbacher Berg. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet.

In allen Fällen übernahm das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, welche in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtgebiet Roth und in Rednitzhembach beobachtet haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (09 11) 21 12-33 33 in Verbindung zu setzen.

