Einbruch in Lotto-Geschäft

Georgensgmünd: Mehrere Hundert Stangen Zigaretten entwendet - vor 6 Minuten

GEORGENSGMÜND - Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, brachen bislang Unbekannte in der Nacht zum Freitag, 25. Januar, in ein Lotto-Geschäft in Georgensgmünd ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum in der Breiten Straße. Sie entwendeten mehrere Hundert Stangen Zigaretten im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrages. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Auch der Sachschaden, den die Täter verursachten, liegt bei mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (09 11) 21 12-33 33 in Verbindung zu setzen.

