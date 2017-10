Einbruch in Mühlstettener Kindergarten

MÜHLSTETTEN - In der Nacht auf Montag wurde in den Kindergarten in der Föhrenstraße eingebrochen. Auch das Sportheim wurde heimgesucht - die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet um Hinweise.

Symbolfoto. © Frank Rumpenhorst/dpa



Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in den Kindergarten an der Föhrenstraße in Mühlstetten bei Röttenbach eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort entwendeten sie eine Geldkassette. Außerdem hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Auch in das Sportheim zwischen Mühlstetten und Oberbreitenlohe wurde zwischen Dienstag und Donnerstag eingebrochen. Hier hebelten der oder die Täter eine feuerfeste Tür auf. Offenbar wurde nichts gestohlen, der Sachschaden liegt jedoch bei zirka 100 Euro.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwishcen den beiden Einbrüchen. In beiden Fällen bittet sie um Hinweise unter Telefon (09171) 9744-0.

