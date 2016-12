Einbrüche in Rother Gartenhäuser aufgeklärt

ROTH - Die Polizei hat wohl eine Serie von Einbrüchen in Gartenhäuser aufgeklärt.

Seit Anfang Oktober wurden in mehreren Gartenkolonien im Rother Osten serienweise Einbrüche verübt. Aus den aufgeknackten Häuschen verschwanden in mehr als 15 Fällen neben diversen Elektrogeräten auch Lebensmittel und Getränke für immerhin fast 5000 Euro.

Nur wenige Tage nach Beginn der Serie, etwa Mitte Oktober, wurde dann in einem ebenfalls aufgebrochenen Gartenhaus ein 41-jähriger, in der Region gebürtiger Mann im Schlaf überrascht und festgenommen. Zum Umstand, dass er bei seiner Festnahme Diebesgut aus einem anderen Objekt bei sich trug schweigt sich der Mann gegenüber der Polizei ebenso aus wie zu möglichen Tatmotiven. In den vergangenen Monaten stellte sich jedoch anhand von Indizien heraus, dass der Mann wahrscheinlich auch für die anderen Einbrüche verantwortlich ist.

In Absprache mit den Justizbehörden blieb der Tatverdächtige auf freiem Fuß. Die Einbruchschäden summierten sich auf ziemlich genau 4000 Euro.

