Eine Ausstellung mit Show-Effekt

"Wir für Allersberg": Die UVWA lädt für 2018 wieder zu einer Gewerbe-Show ein - vor 31 Minuten

ALLERSBERG - Die Allersberger Unternehmen haben so einiges zu bieten. Das wurde schon bei der ersten Gewerbe-Show vor drei Jahren deutlich. Nun gibt es eine Neuauflage. Für das Wochenende, 2./3. Juni 2018, sind Interessierte wieder eingeladen zu einer Ausstellung mit Showeffekt. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Rund 20 000 Besucher zählte die Gewerbe-Show in Allersberg bei ihrer Premiere im Mai 2014. Im nächsten Jahr wird es eine Neuauflage geben. © Fotos: Archiv/giu



Rund 20 000 Besucher hatten im Mai 2014 die Möglichkeit genutzt, einen Blick in Büros und Werkstätten zu werfen, Angebote zu vergleichen und sich außerdem am Programm auf der Show-Bühne zu erfreuen. Entsprechend positiv war das Fazit, welches die Organisatoren von der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Allersberg (UVWA) kurz nach der Gewerbe-Show gezogen hatten. Die Veranstaltung habe Unternehmen und Vereine zusammengeschweißt, waren sich Elfriede von Lüdinghausen und Rainer Just einig gewesen und hatten schon 2014 angekündigt, dass es 2018 eine Fortsetzung geben wird.

Der Termin dafür steht inzwischen fest. Am Samstag, 2. Juni, können die Besucher von 13 bis 19 Uhr, am Sonntag, 3. Juni, von 11 bis 18 Uhr, über das Ausstellungsgelände bummeln. Präsentiert werden dann "nicht nur Waren, sondern das Know-how", sagt Roland Herzog vom Organisationsteam. Vereine, Unternehmen und die UVWA sorgen für das Rahmenprogramm. Dabei soll der Name Programm sein: Eine Gewerbeschau würden alle machen, "wir aber machen eine Ausstellung mit Showeffekt". Die Organisation liegt erneut in den Händen der UVWA, die dieser Tage in einer Infoveranstaltung für die Allersberger Unternehmer schon mal um viele Teilnehmer warb. Am Ausstellungs-Wochenende könnten sich die Betriebe als Geschäftspartner präsentieren, aber auch als potentielle Arbeitgeber, erklärte Herzog vor den rund 70 Unternehmern im Allersberger Kolpinghaus.

Tradition trifft Technik: Auch die Flecklashexen waren seinerzeit mit dabei.



Das Ausstellungsgelände ist das gleiche wie bei der Premiere 2014, also das Areal zwischen Neumarkter Straße, Am Spitalwald und Industriestraße. Unternehmen, die hier im Gewerbegebiet ihren Sitz haben, können natürlich in ihren eigenen Räumen ausstellen, alle anderen bekommen einen Platz zugewiesen. Wer sich wie präsentiert, ist jedem selbst überlassen, aber "Vorführungen mit Show-Effekt sind willkommen".

Mitstreiter gesucht werden noch für die fünf Arbeitsgruppen, die das Wochenende wieder organisieren und sich um die Öffentlichkeitsarbeit, die Standeinteilung, die Infrastruktur, die Finanzen und das Rahmenprogramm kümmern. Team I hat übrigens schon mit der Arbeit begonnen: Zur Infoveranstaltung lagen bereits Werbe-Aufkleber und Notizblöcke auf den Tischen. . .

"Wir für Allersberg" haben die Organisatoren als Motto für die Veranstaltung ausgegeben. Dem schloss sich auch Bürgermeister Bernhard Böckeler an. "Machen Sie bitte wieder mit, unserer Gemeinde zuliebe", bat er und versprach, dass auch die Marktgemeinde selbstverständlich mit dabei ist.

Über 100 Unternehmen aus über 40 Branchen hatten sich vor drei Jahren an der Leistungsschau beteiligt. Auch diesmal hofft die UVWA auf viel Interesse. Rund 30 Teilnehmer haben sich bereits am Abend der Infoveranstaltung schriftlich angemeldet. "Wir erwarten aber noch sehr viele Anmeldungen, weil der überwiegende Teil der Zuhörer ein starkes Interesse signalisiert hat", zeigt sich Herzog zuversichtlich.

Wer sich noch anmelden möchte, kann auf der Homepage der UVWA unter www.uvwa.de das Formular herunterladen. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober 2017, "alle, die danach kommen, müssen Plätze nehmen, die übrig geblieben sind", so Herzog.

BEATE WINDISCH