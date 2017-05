"Eine historische Angelegenheit. . ."

SPALT - Wer an die Stadthalle Spalt denkt, schwelgt vielleicht in Erinnerungen an Saumarktbälle. Oder erinnert sich noch an ihre Zeit als Lager und Aufbereitungsstätte für Hopfen. Die Erinnerungen mögen bleiben, das Gebäude ist bald Geschichte. Stück um Stück werden die Mauern derzeit abgetragen. Bis Mitte Juli soll die Industriebrache und der einstige Kulturtempel verschwunden sein.

Der Koloss wird immer kleiner: Von oben nach unten wird derzeit das Stadthallengebäude abgetragen. Foto: Foto: Jürgen Leykamm



Zu groß waren letztlich die Summen, die in den Erhalt hätten gesteckt werden müssen. Um die Stadthalle als Örtlichkeit für Großveranstaltungen weiterhin aufzubereiten, wäre der Geldhahn noch viel weiter aufzudrehen gewesen. So blieb im Stadtrat, der mit der Stadthallenfrage Jahre gerungen hat, nur der einstimmig gefasste Beschuss, das Gemäuer dem Abriss anheim zu geben. "Wir haben alle Optionen auf ein Weiterbestehen vielseitig und sorgfältig prüfen lassen", versichert Bürgermeister Udo Weingart in einem Pressegespräch.

Immer strengere Vorgaben wie die des Brandschutzes hätten keine andere Wahl gelassen. Des Öfteren habe das Landratsamt Ausnahmegenehmigungen etwa für die Bälle erteilt, doch langfristig war an den Forderungen der Versammlungsstättenverordnung kein Vorbeikommen. Über eineinhalb Jahrzehnte zog sich der Prozess. Zuletzt "haben wir uns nur noch von Jahr zu Jahr hinübergerettet", so Weingart.

Auch Ideen für einen schrittweisen Umbau hatte es gegeben, doch sie wurden nach und nach verworfen. Denn bei einer Industriebausubstanz aus der Mitte des letzten Jahrhunderts sei nicht mehr viel machbar gewesen. Das Erdgeschoss zu erhalten, wie es lange diskutiert wurde, hätte allein 3,5 Millionen Euro verschlungen.

Ein mit Asbest belastetes Dach, Risse in den Mauern – zum Ende ihres Daseins verwandelte sich die Halle langsam in eine tickende Zeitbombe. Am Ableben des Gebäudes "führte kein Weg vorbei, aber die Entscheidung hat sich niemand leicht gemacht", betont der Bürgermeister.

Allen sei klar gewesen, was dies für einen gewaltigen Einschnitt bedeute. Auch ideell, wenngleich allein der physikalische bombastisch ist: Der Koloss beinhaltete immerhin 45 000 Kubikmeter umbauten Raum.

Von oben nach unten wird das Gebäude derzeit abgetragen, das Asbestdach ist schon lange weg. Manche historische Innerei aber bleibt erhalten. Wie vor allem die vier Hopfenballenpressen, von denen eine sich auf einen Grundriss von vier mal vier Metern über zwei Stockwerke erstreckte. So lange das Projekt Abriss auch angebahnt wurde und so groß die Ausmaße sind, so glatt verlaufen bisher die Arbeiten.

Auch der Kostenrahmen wird bislang eingehalten. Mit etwa 570 000 Euro schlägt die Maßnahme zu Buche. Unterm Strich wird etwa die Hälfte davon aus dem Topf der Städtebauförderung wieder zurück in den Stadtsäckel fließen.

Doch nach dem Abbruch folgt der Aufbruch: Auf keinen Fall soll an dem Topstandort fortwährend eine riesige Lücke klaffen. Es geht um die Neuentwicklung eines ganzen Quartiers und die Neustrukturierung von 7800 Quadratmetern. Wohnen für Senioren, Gewerbeansiedlungen: erste Entwürfe der Neukonzeptionierung gibt es schon, Gespräche laufen. Im städtebaulichen Wettbewerb soll das Areal neu erblühen.

Voreilig dürfe aber nichts geschehen, schließlich gebe es in ganz Spalt keinen besseren Standort, gibt der Rathauschef zu bedenken. Hier wird also auch über die Zukunft der ganzen Gemeinde mitentschieden.

Mit im Boot ist dabei der östliche Einfahrtsbereich der Stadt: mit der Sanierung der Bahnhofs- und der Rother Straße sowie mit Überlegungen, diesen Bereich neu zu gestalten. Ein ganzer Stadtbereich könnte in absehbarer Zeit ein neues Gesicht bekommen.

Nach dem Verschwinden des letzten Hallensteins steht aber erst einmal das nächste Großprojekt in unmittelbarer Nähe an: Die Errichtung eines Kreisverkehrs. Was hier einmal in der Mitte als Wahrzeichen stehen könnte, liegt eigentlich schon fast auf der Hand: eine monumentale Hopfenballenpresse aus dem ehemaligen Gebäude nebenan, künstlerisch in Szene gesetzt.

Für die Faschingsbälle indes hat sich in der zurückliegenden Session bereits eine Zeltlösung gefunden, die bestens funktionierte.

