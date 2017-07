Einen Tag lang Politiker sein, im Stadtrat diskutieren und abstimmen

Drei achte Klassen der Schule am Stadtpark bekamen bei einem Planspiel im Markgrafensaal des Schlosses spielerisch Einblicke in die Kommunalpolitik - vor 1 Stunde

ROTH - Die Schülerinnen und Schüler aus drei achten Klassen der Schule am Stadtpark konnten beim Planspiel Kommunalpolitik im Rother Markgrafensaal einen Tag lang in die Politikerrolle schlüpfen.

Bilderstrecke zum Thema Stadtrat für einen Tag: Rother Schüler beim Planspiel Kommunalpolitik Politik hautnah erleben: Die Klassen 8 SC, 8 HF und 8 GTK der Schule am Stadtpark in Roth konnten beim Planspiel Kommunalpolitik einen Tag lang in die Politikerrolle schlüpfen.



Schülerinnen und Schüler der achten Klasse der Schule am Stadtpark konnten in einem Planspiel im Markgrafensaal erfahren, wie Kommunalpolitik funktioniert. Auch das Abstimmen wurde geübt. © Foto: Lea-Verena Meingast



Schülerinnen und Schüler der achten Klasse der Schule am Stadtpark konnten in einem Planspiel im Markgrafensaal erfahren, wie Kommunalpolitik funktioniert. Auch das Abstimmen wurde geübt. Foto: Foto: Lea-Verena Meingast



Was darf ein Bürgermeister, was nicht? Wie läuft eine Sitzung im Stadtrat ab? Wie funktioniert eine Abstimmung? Das konnten die insgesamt 38 Schüler der Klassen 8 SC, 8 HF und 8 GTK an diesem Tag hautnah erleben. Gleich zu Beginn wurde festgestellt: Die Lehrer auf den Zuschauerstühlen dürfen heute mal nichts sagen. Das sei wie bei Bürgern, die an der Stadtratssitzung teilnehmen: Sie dürfen zuhören, aber nicht den Ablauf stören. Sonst könnten sie sogar des Raumes verwiesen werden.

Das Planspiel Kommunalpolitik gibt es seit 2006 einmal pro Jahr in Roth. Dabei wechseln sich Gymnasium, Realschule, Anton-Seitz Mittelschule und die Schule am Stadtpark ab. "Es geht darum, dass Jugendliche im Rollenspiel erleben, wie Politik in einer Stadt funktioniert", erläutert Karin Reich, Leiterin des Jugendhauses. So soll Politik verständlich und spielerisch vermittelt werden. "Das Feedback der Schüler zeigt auch, dass ihnen das immer großen Spaß macht."

Nach einer Einführung durch Claudia Lux (CSU) spielten die Jugendlichen in Kleingruppen eine Fraktionssitzung durch. Dabei tauschten sie Pro und Contra zu drei Themen aus. Soll ein neues Hallenbad in Roth gebaut werden? Dann würde die Stadt Roth die Kosten alleine tragen. Oder sollte es besser in Rednitzhembach mit finanzieller Beteiligung der Städte Rednitzhembach und Schwabach gebaut werden?

Sollen Wochenendveranstaltungen für 14- bis 20-Jährige in Roth gefördert werden? Soll die Straßensperre zwischen der Realschule und dem Gymnasium Roth aufgehoben werden?

Nach den Fraktionssitzungen wurden im Plenum die Argumente ausgetauscht. Drei Schüler bildeten die Verwaltung: Gina Obermeier sollte als Kämmererin in der Diskussion die Finanzen im Blick haben, und Jonas Zothe mimte den Ordnungsamtsleiter. Als Bürgermeister durfte sich Max Popp versuchen. "Du bist der Chef und leitest die Sitzung, das heißt, du musst auf den Ablauf achten und vielleicht auch mal zur Ruhe aufrufen", erklärte Daniel Matulla (CSU).

Zunächst herrschte Gelächter im Saal. Die Schüler gewöhnten sich dann aber an ihre Rolle: Sie argumentierten und diskutierten. "Die Schüler machen gute Vorschläge, die nicht von der Hand zu weisen sind", sagte Sven Ehrhardt (SPD), der zum zweiten Mal beim Planspiel dabei ist. "Es ist interessant zu erfahren, was die Jugend bewegt, und man reflektiert als Stadtrat auch seine eigene Arbeit."

Am Ende sprach sich eine knappe Mehrheit für ein Hallenbad in Roth und die Förderung von Wochenendveranstaltungen für Jugendliche aus. Einstimmig beschlossen die Schüler die Straßensperre nicht aufzuheben. Auch wenn die Beschlüsse nicht umgesetzt werden: Die Jugendlichen bekamen einen guten Einblick, wie Entscheidungen im Stadtrat zustande kommen. "Wenn wir ein paar Schüler dazu bringen konnten, in Zukunft wählen zu gehen, haben wir viel gewonnen", sagt Karin Reich.

LEA-VERENA MEINGAST