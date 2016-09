Eines der härtesten Rennen zu weich für Christine Waitz

ROTH - Die Rother Triathletin Christine Waitz hat als erste deutsche Frau das Race Around Ireland bewältigt. In gut 136 Stunden umrundete sie die Insel alleine auf dem Rad – „sehr hart, aber toll“ ist ihr Fazit.

Christine Waitz hat es mit ihrem Team (Hung Lien, Georg Haas, Frank Kräker, Sven Hindl, v. li.) geschafft: Die Rother Triathletin bewältigte das Race Around Ireland, 2150 Kilometer mit 23 000 Höhenmetern. © privat



Christine Waitz hat heute nur eines vor: schlafen. Am Sonntag vor einer Woche startete sie beim Race Around Ireland, einem der härtesten Radrennen der Welt. 2150 Kilometer lagen vor der Triathletin. Wegen des Zeitlimits war an längere Pausen nicht zu denken. Dafür: Treten, treten und ab und an schieben.

Waitz fuhr die ersten 30 Stunden am Stück durch. „Es ist toll, wenn es richtig läuft, die Zusammenarbeit mit dem Team klappt“, sagt sie. Und das Rennen überhaupt bewältigt zu haben, setzt zusätzlich Glückshormone frei. Waitz ist die erste Deutsche, die sich am Race Around Ireland solo versucht hat und ins Ziel gekommen ist — sie ist damit auch erst die vierte Frau, der das überhaupt gelungen ist. Zum Vergleich: Von den elf männlichen Solo-Startern kamen nur fünf ins Ziel, die anderen mussten abbrechen.

Ein Zuckerl obendrauf

Nebenbei stellte Waitz einen weiteren Rekord auf: Sie bringt den Tom-Crean-Award mit nach Hause. Der trägt den Namen des irischen Volkshelden, der mit Robert Scott und Ernest Shackleton in der Antarktis unterwegs war. Er wird an den Fahrer vergeben, der die härteste Etappe im Südwesten Irlands, knapp 127 Kilometer mit sechs harten Anstiegen, am schnellsten bezwingt. Waitz schaffte das in sieben Stunden und 44 Minuten. „Ein besonderes Zuckerl.“

Bei diesem „Zuckerl“ trug Waitz schon einen Verband um dem Kopf. Ihre Nackenmuskulatur hatte in der Mitte des Rennens den Dienst aufgegeben. Waitz konnte den Kopf nicht mehr heben, zusätzlich entzündeten sich durch das ständige Nach-oben-schauen ihre Augen. Die 31-Jährige stand kurz vor dem Abbruch. Doch ihr Team improvisierte eine Lösung, mit einem Seil wurde ihr Kopf nach oben gebunden, Waitz konnte weitermachen. „Wenn es mit dem Team nicht läuft, schafft man es nicht“, sagt sie. Frank Kräker und George Haas, zwei Vereinskameraden von der TSG Roth, und zwei Arbeitskollegen folgten Waitz mit dem Transporter, verpflegten sie alle halbe Stunde mit Nüssen, Keksen oder Salzstangen, massierten, liefen neben ihr Nachts über die dunklen Landstraßen, spielten Musik — und riefen ihr Aufmunterungen zu, wenn die Tiefs kamen.

Und davon erlebte Waitz einige, das schlimmste in der vorletzten Nacht, am Donnerstag. „Wir haben einen strategischen Fehler gemacht und die Pause zu spät gelegt. Anschließend hatte ich noch 70 Kilometer zu fahren, war dazu aber eigentlich gar nicht mehr fähig“, sagt Waitz. In der gleichen Nacht tapte sie sich die Augenlieder fest, damit sie nicht immer zufielebn. Waitz biss sich durch, auch dank ihrer Fangemeinde. Viele verfolgten ihr Rennen über Facebook. Über eine Whatsapp-Gruppe feuerten sie an, schickten sie Witze, Denksportaufgaben, und informierten über regionale Besonderheiten. — das Team gab sie an Waitz weiter. „Cork ist die größte Infektionsquelle Irlands“, ist der Rotherin im Gedächtnis geblieben. Jährlich hoffen dort hunderttausende Touristen durch einen Kuss auf einen Stein auf Goldene Zungen. Solche Infos halfen durch das Rennen, in dessen Pausen Schlaf und eine kurze Dusche auf dem Programm standen.

Einfach funktionieren

Anders als berichtet, gilt für Solo-Frauen beim Race Around Ireland ein Zeitlimit von 144 statt 132 Stunden. Waitz kam nach 136:13 Stunden ins Ziel. „Es ist sehr hart“, sagt Waitz. Die zweifache Ironman-Weltmeisterin war erstmals bei einem Ultra-Rennen gestartet. „Man darf sich keine Vorstellungen machen“, sagt sie. „Das köpft einen.“ Und gerade der Kopf entschied über Ankommen oder Abbruch. „Man funktioniert einfach bloß“, sagt Waitz. Zweifeln gilt nicht.

Waitz braucht eine Pause, bevor sie sich wieder in den Sattel schwingen wird. Im kommenden Jahr will sie dann mit ihrem Team Quattra Bavariae den Streckenrekord der Frauen beim Race Across America knacken — 4800 Kilometer von Küste zu Küste warten. Das Race Around Ireland war die Vorbereitung — eine abschreckende Erfahrung? „Ich werde das im Team machen“, sagt Waitz. Alles weitere dann vor dem Start in Amerika.

STEFAN BERGAUER

