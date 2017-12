Einkommen der Landkreisbürger stieg seit 2010 an

Landkreis Roth landet im Ranking bei frei verfügbarem Einkommen im vorderen Bereich — Rund 300 Euro unter dem bayernweiten Durchschnitt - vor 2 Stunden

ROTH/HILPOLTSTEIN - Die Wirtschaft boomt, die Arbeitsmarktlage ist glänzend und die Konsumlaune hoch. Deutschlandweit kletterte das verfügbare Einkommen je Einwohner zwischen 2010 bis 2015 um 11,8 Prozent. Für den Landkreis Roth verzeichnet die Statistik im selben Zeitraum einen Anstieg von 12,2 Prozent.

Die Bürger im Landkreis Roth haben seit 2010 ein stetig wachsendes Einkommen, liegen aber rund 300 Euro unter dem Landesdurchschnitt. Foto: dpa © dpa



Die Bürger im Landkreis Roth haben seit 2010 ein stetig wachsendes Einkommen, liegen aber rund 300 Euro unter dem Landesdurchschnitt. Foto: dpa Foto: dpa



Im Schnitt konnte hier jeder zuletzt 23 316 Euro nach Lust und Laune ausgeben oder sparen — weniger als im landesweiten Schnitt, den die Statistiker für Bayern mit 23 658 Euro angeben. In der "Einkommens-Bundesliga" unter 402 ausgewerteten Städten und Kreisen landet der Landkreis Roth damit im Jahr 2015 auf Platz 82.

Die Jahreszahl mag irritieren: Sie reicht nur bis 2015 und ist doch das aktuellste, was die behördlichen Einkommensdatenbanken hergeben. Dabei gilt es, auf die Feinheiten zu achten. Es sind nicht die Einkünfte, die beim Finanzamt versteuert werden, sondern es geht um das "verfügbare Einkommen", das nicht zu verwechseln ist mit den Löhnen und Gehältern.

Das verfügbare Einkommen ist eine Nettoeinkommensgröße, die sowohl Einkommen aus unselbstständiger Arbeit als auch Einkünfte aus freiberuflicher beziehungsweise unternehmerischer Tätigkeit sowie Vermögenseinkünfte beinhaltet, so die Erklärung der Statistiker. Hinzu kommen aber auch Sozialtransfers wie Arbeitslosengeld, Kindergeld und andere staatliche Leistungen.

Ohne Steuern

Abgezogen sind Steuern und Sozialbeiträge. Es ist also das Geld, das Mann und Frau tatsächlich für ihre Bedürfnisse, von der Miete über Kredite, fürs Essen, Kleidung, Urlaub, Sparen und so weiter ausgeben oder anlegen können. Allerdings: Preisentwicklung und Inflationsrate sind nicht berücksichtigt. Deutschlandweit lag das verfügbare Einkommen 2015 bei 21 583 Euro, sagen die aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes. Im Kreis Roth lag dieses Einkommen bei 23 316 Euro, also um 1733 Euro höher als der Bundesdurchschnitt. Und wer kann nun das meiste Geld ausgeben? Auf Länderebene sind das die Hamburger (23 862 Euro), auf Stadt- und Kreisebene hingegen die Bürger der Stadt Heilbronn: Sie haben im Schnitt 35 663 Euro pro Jahr zur freien Verfügung, knappe 3000 Euro pro Monat. Auf Platz zwei landete der Kreis Starnberg, dritter wurde der Hochtaunuskreis. Nicht einmal halb so viel Geld in der Tasche haben demgegenüber die Bürger der nordrhein-westfälischen Stadt Gelsenkirchen (16 274 Euro), die das Schlusslicht dieser Bundesliga bilden, dicht gefolgt vom Kreis Vorpommern-Greifswald und der Stadt Duisburg.

zds/sus