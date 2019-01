Einsatz in Berchtesgaden: Das THW Hilpoltstein hilft

Über ein Dutzend Hilpoltsteiner Helfer des Technischen Hilfswerks unterstützen die Räumarbeiten im Süden - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Bereits am Freitag machten sich Helfer des Technischen Hilfswerks aus Hilpoltstein und Roth auf den Weg in Bayerns Süden, um dort im Kampf gegen die Schneemassen mit einzugreifen. Am Wochenende machten sich nun weitere THWler aus der Burgstadt auf nach Berchtesgaden.

Einer von zwei Trupps, die das Hilpoltsteiner Technische Hilfswerk Richtung Berchtesgaden entsandte, ist derzeit nur damit beschäftigt, Dächer zu räumen, die sonst akut einsturzgefährdet wären aufgrund der hohen und schweren Schneemassen. © Foto: THW Hip



Während der eine Trupp des THW Hilpoltstein in Neukirchen die Dächer räumte, wurde am Samstag eine weitere Gruppe des Hilpoltsteiner THW für die Führungsstelle in Berchtesgaden angefordert. Mit weiteren acht Helfern soll der Hilpoltsteiner Ortsverband den Schichtbetrieb ermöglichen, um alle Einsatzkräfte rund um die Uhr optimal betreuen zu können.

"Wir konnten in der kurzen Zeit eine wirklich schlagkräftige Truppe zusammenstellen", so der Ortsbeauftragte Alexander Regensburger, der ebenfalls Teil des ausgesandten Teams ist.

Einstweilen ist die Bergungsgruppe weiterhin dabei, so viele Dächer wie möglich vom meterhohen Schnee zu befreien, der die Gebäude zum Teil bedrohlich belastet.

Der erste Einsatz stand am Freitagmorgen in Neukirchen auf einem 100 Quadratmeter großen Stalldach an. Die maximal gemessene Schneehöhe betrug hier 1,70 Meter. Mit Anfahrt aus Hilpoltstein waren die Helfer allein an diesem Tag von 4.30 Uhr bis 17 Uhr unermüdlich im Einsatz.

Am Samstag und Sonntag räumten die Trupps zwei Scheunendächer mit einer Schneehöhe bis zu 2,30 Meter und einer Traglast von zwölf Tonnen Schnee auf 100 Quadratmetern!

Seit gestern sind somit rund 1200 ehrenamtliche Kräfte des Technischen Hilfswerks aus Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen im Einsatz, die mit schwerem Gerät wichtige Straßen freihalten, liegen gebliebene Fahrzeuge abschleppen und im Stau stecken gebliebene Autofahrer versorgen.

Weiterhin beugen alle gemeinsam weiteren Schäden vor, indem sie nicht nur die Dächer, wie es unser OV betreibt, vom Schnee befreien, sondern auch umsturzgefährdete Bäume fällen und Gebäude als Fachberater auf ihre Statik hin beurteilen.

Derzeit rechnen die Fachleute nur mit einer teilweisen Entspannung der Lage und bleiben in erhöhter Einsatzbereitschaft.

LIAM FLOHRY