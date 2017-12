Eisenhammer Eckersmühlen: Sepp Bucher hört auf

29 Jahre lang zeigte er Tausenden von Besuchern im Eckersmühlener Eisenhammer, was es mit der Schmiedekunst auf sich hat - vor 1 Stunde

ECKERSMÜHLEN - Wenn Sepp Bucher den eisernen Rundstab, die Spitze glühend rot, aus dem Schmiedefeuer der Esse zieht und vor sich nach oben hält, dann sieht er aus wie ein Hohepriester, der die Geister des Feuers beschwört. Seine Besucher schauen stets, von Schweigen ergriffen, auf das glühende Metall und folgen ihm gebannt mit den Augen, wenn er hinüber geht zu den Hämmern, mit denen er aus dem Eisen einen Nagel schmieden wird. 29 Jahre lang war er der gute Geist im Eckersmühlener Eisenhammer und hat den Besuchern das alte Schmiede-Handwerk gezeigt. Am 6. Januar tritt er zum letzten Mal an Hammer und Esse, bevor er in den Ruhestand geht.

Hier, im historischen Eisenhammer in Eckermühlen, hat Sepp Bucher das Schmieden von seinem Vorgänger Fritz Schäff gelernt. Seit 29 Jahren steht er selbst am Hammer. Am 6. Januar findet dort seine letzte Schmiedevorführung statt. © Fotos: André De Geare



Begonnen hat Sepp Bucher an den Hämmern, als er 36 war. Er kommt eigentlich vom Bodensee, was seine nicht ganz fränkische Aussprache auch heute noch verrät. In eine Laibstädter Landwirtschaft heiratete er ein. Doch als die Zeiten für Landwirte im Haupterwerb schwieriger wurden, bewarb er sich auf die im Eisenhammer ausgeschriebene Schmiedestelle.

1985 hatte der vorherige Besitzer Fritz Schäff das letzte Hammerwerk im Kreis Roth Gebäude für Gebäude an den Landkreis verkauft, der hier ein lebendiges Museum einrichten wollte. "Das Landratsamt hat jemanden gesucht, der das Gehöft betreut", erklärt Sepp Bucher. Er bekam den Zuschlag und gelangte so schließlich 1989 an den Eisenhammer.

"Der damalige Heimatpfleger Reinhard Wechsler hat mich persönlich in die Schmiede reingeführt. Als wir durch die Tür gegangen sind, hat er gesagt: ,Sepp, das ist jetzt dein Reich. Wenn’s klappt, bist du König; wenn net, gibt’s Druck‘", erinnert sich Sepp Bucher noch genau an die Worte, mit denen er seine neue Wirkungsstätte übergeben bekam.

Aller Anfang war schwer

Aller Anfang war nicht gerade leicht. Denn Schmieden, das konnte Sepp Bucher damals noch nicht. Aber: "Was ich mache, das mache ich zu 100 Prozent, sauber und korrekt." Es ging dennoch nicht ohne Hilfe.

"Ich bin zu Fritz Schäff gegangen, der noch im Herrenhaus gewohnt hat und hab’ gesagt: Herr Schäff, bitte helfen Sie mir, sonst höre ich wieder auf", erzählt Bucher. So wurde Sepp Bucher der letzte Lehrling des alten Schmieds. "Was er mir nicht mehr beigebracht hat, das liegt jetzt auf dem Friedhof in Eckersmühlen begraben", sagt Bucher.

Für ihn begann damit eine harte Lehrzeit: "Sechs Jahre lang haben wir jeden Tag zusammen geschmiedet", so lange, bis Schäff 1994 ins Altenheim in der Rother Gartenstraße zog. "Über all die Jahre hat er mich gesiezt, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Er war ein geradliniger, korrekter Mann der alten Schule, der es gewohnt war, von früh bis in die Nacht, von Montag bis Sonntag zu arbeiten. Ein Mann von 1,90 Metern und so ein Kasten", erinnert sich Bucher und breitet die Arme aus.

Aber die Arbeit, die sei damals eine andere gewesen, meint Bucher. "Man hat ohne den ganzen Stress von heute immer so zugearbeitet. Einmal beobachtete er mich, wie ich hektisch im Hof Blätter zusammengerecht hab’, weil ich’s eilig hatte. Da ist er auf mich zugekommen und hat gesagt: Herr Bucher, ich habe Sie beobachtet, Sie arbeiten zu schnell. Wenn Sie so schnell arbeiten, dann schwitzen Sie und werden krank und müssen bald sterben.", erzählt Bucher.

Er dachte erst, Schäff hatte sich einen Spaß mit ihm erlaubt, aber nein, dem alten Schmied war es wirklich ernst damit. Er war die schnelle Zeit nicht mehr gewohnt und lebte noch immer im beständigen Takt seiner Eisenhämmer.

Die Maschinen richtig kennen zu lernen war auch ein Bestandteil von Sepp Buchers Ausbildung bei Schäff. "Eines Tages hat er gesagt, jetzt schmieden wir schwer." Das hieß, ein 40 Kilogramm-Werkstück in der Esse zu erwärmen auf 1200 Grad Celsius. Das schwere Schmieden dient dazu, einen Rohling so vorzubereiten, dass man aus ihm später ein Werkstück machen kann. "Normalerweise würde man ja von vorne anfangen, aber Schäff hat gesagt, wir fangen von hinten an. Er hat genau gewusst, warum. Ich hatte richtig Angst und habe es mit der Zange gepackt. Schäff hat immer gesagt, sie müssen es laufen lassen, immer laufen lassen. Aber ich habe es nicht sauber gehalten und beim Schmieden ist der Arm von der Zange gebrochen. Und das Werkstück ist mir abgehauen und quer durch den Raum ins nächste Eck gesaust. Hätten wir vorne begonnen, wäre ich genau in der Richtung gestanden, in die es geflogen ist und es hätte mich durchbohrt", erinnert Bucher. Mit dem nötigen zeitlichen Abstand von 27 Jahren kann er sogar fast ein bisschen über die Weisheit und Erfahrung des alten Mannes lächeln.

"Ich habe damals Blut und Wasser geschwitzt, aber danach konnte ich es", sagt er. "Schäff hat mich hart angepackt. Doch das muss man, wenn man hier drin unfallfrei überleben will. Der Nachteil ist, dass ich heute auch jeden hart anpacke", sagt er. Unfälle sind in all den Jahren aber keine passiert. Nur einmal wäre fast dem Alt-Bürgermeister von Roth, Hans Weiß, das Gesicht zerschlagen worden. "Der ist etwas unvorsichtig zwischen den Maschinen herumgelaufen." Als Bucher den Transmissionsriemen von der Wasserkraft auf die Maschinen "einrückte", – so nennt man das, wenn man die Kraft überträgt – riss eben dieser rindslederne Riemen, der die Maschinen antreibt und schnalzte mit einer gewaltigen Kraft auseinander. Weiß hatte Glück, der Riemen verfehlte ihn um ein Haar. Seitdem ist im Eisenhammer alles mit Metallketten abgesichert, sodass die Besucher außerhalb der Gefahrenzone sind. Denn wo gehämmert wird, da fliegen Funken.

An diesem zweiten Weihnachtsfeiertag, als Sepp Bucher zum vorletzten Mal schmiedet, besteht die letzte Gruppe aus kaum mehr als zehn Leuten. In der Esse schmaucht die Glut dunkel glimmend vor sich hin, ein eiserner Rundstab bäckt darin, die Besucher stehen im Gang vor den Hämmern, als Bucher mit klarer Stimme und ausholenden Gesten die in der kleinen Halle stehenden Hammermaschinen erklärt. Da gibt es den Federhammer, den Lufthammer oder den Fallhammer.

Hell und heiß

Dann tritt er an die Esse und bläst Luft in die Kohlen. Das Feuer lodert auf, brennt hell und heiß, mit einer Zange wendet er den eisernen Rundstab, nimmt ihn dann aus der Esse und geht hinüber zum Hammer. Den ganzen Prozess kommentiert Sepp Bucher ohne Unterlass. Er tritt an einen Hammer, betätigt den Hebel und die Maschine läuft langsam los. Mit vier Schlägen hat er einen vorne spitzen Eisennagel hergestellt. Dann geht er an eine andere Maschine und zwickt den geschmiedeten Nagel vom Rundstab ab.

Das glühende Eisen fällt zu Boden, mit der Zange hebt Sepp Bucher es auf und spannt es ein, biegt eine Nase, sodass ein Haken daraus wird. "Das ist ein Nagel, wie man ihn früher in die Hopfenstangen geschlagen hat", verdeutlicht er und zeigt das fertig geschmiedete, noch immer glühende Eisenstück. Dann legt er es in eine Wasserschale zum Abkühlen.

Alle halbe Stunde können Gruppen von rund 40 Leuten die Vorführung anschauen. In diesem Jahr wird der Eisenhammer mit rund 6900 Besuchern wohl einen Besucherrekord feiern. Das liegt nicht zuletzt daran, dass rund 2000 Kreuzfahrttouristen da waren.

Begonnen hat man einmal mit 800 Besuchern im Jahr. Doch zu Sepp Buchers Aufgaben gehört es nicht nur, den Eisenhammer zu betreuen, sondern auch für den Landkreis auf Tourismus-Messen zu fahren und dort Urlauber zu werben.

Zehrende Arbeit

Diese Arbeit sei neben all den schönen Seiten "schon recht zehrend" und so wurde seine erste Ehe geschieden. "Wenn man immer weg ist, ist das für den Partner schwierig", glaubt Bucher. Gleichzeitig lernte er auf diesem Wege seine zweite Frau kennen, die im Landratsamt zuständig ist für die Gruppenbuchungen im Eisenhammer. Auch an den Wochenenden, an denen offen ist, unterstützt sie ihren Gatten.

Im Stadel, wo auch die Ausstellung "Vom Erz zum Eisen" zu sehen ist, sind einige Bierbänke aufgestellt. Gertraud Bucher verkauft dort Kaffee, Punsch, Glühwein – und selbst gemachte Kuchen oder Torten. Inzwischen habe sie ihre treuen Fans, die nur Eintritt zahlen, um bei ihr im Stadel Kaffee und Kuchen zu bekommen. Doch auch sie hört mit ihrem Mann demnächst auf. "Ich bin jetzt 65 Jahre", sagt Sepp Bucher, "da ist langsam mal Schluss".

Selbst wenn er nicht mehr am Eisenhammer schmiedet, hat er doch genug zu tun. Bei Sport Häckl arbeitet er als Ski-Präparator; der Garten in Solar ist groß; für seinen Sport freut er sich jetzt mehr Zeit zu haben und im landwirtschaftlichen Betrieb des Schwiegersohns falle genug Arbeit an.

Dennoch: Die Zeit am Eisenhammer behalte er in guter Erinnerung. Vermissen werde er wohl den Umgang mit den Menschen, denkt er.

Auch sein Team weiß, was es entbehren muss. Wenn Buchers Wissen gebraucht werde, sei er aber gern zur Stelle.

Einen Nachfolger hat er bereits ausgebildet: Robert Mullee lernt seit zwei Jahren die Bedienung der Maschinen, ab 1. April 2018 wird er übernehmen. Und Sepp Bucher, der hängt seine lederne Schmiede-Schürze dann endgültig an den Haken.

Wer Sepp Bucher letztmals in Aktion erleben will: Am 6. Januar, von 13 bis 17 Uhr, besteht Gelegenheit dazu. Die Schmiedevorführung ist kostenlos, nur der normale Eintrittspreis muss bezahlt werden.

VIOLA BERNLOCHER