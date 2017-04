Elf Getränkemärkte machen Durst auf mehr

Während die SPD argumentierte, dass Hilpoltstein in Sachen „Flüssigkeitsversorgung“ nur allzu gut aufgestellt sei, wollten die Fraktionsmitglieder von CSU und FW nicht zu sehr in die freie Marktwirtschaft eingreifen und votierten daher mehrheitlich für einen zusätzlichen Getränkemarkt in der Burgstadt. © Foto: Harry Rödel