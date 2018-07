Emotionen und Kraftpakete: Das war der Challenge in Roth

Mit Andreas Dreitz und Sebastian Kienle siegen zwei Deutsche - vor 51 Minuten

ROTH - Er ist voller Emotionen, voller Überraschungen - und voller sportlicher Höchstleistungen: Der Challenge elektrisierte am Wochenende die Region. Wir haben alle Bilder, alle Infos - im Live-Ticker zum Nachlesen!

+++ Hier geht's zu allen Bildern vom Challenge 2018 +++

Nach einem kräftezehrenden Wettbewerb sehnen sich die Triathleten beim Challenge dem Zieleinlauf in Roth entgegen. Dort kennt die Freude dann keine Grenzen mehr, manche Athleten mussten jedoch der großen Anstrengung Tribut zollen und benötigten medizinische Hilfe.

Kaum raus aus dem Wasser, heißt es für die Triathleten beim Challenge 2018 in Roth aufsatteln und rein in die Pendale, um die 180 Kilometer lange Radstrecke zu bewältigen.

Bilderstrecke zum Thema

3400 Einzelstarter sind in diesem Jahr beim ruhmreichen Rother Triathlon-Wettkampf angetreten. Zunächst müssen die Athleten in den Main-Donau-Kanal, durch den sie 3,8 Kilometer schwimmen. Die ersten Eindrücke haben wir für Sie in Bildern festgehalten.