Endlich: Gratis WLAN in Roth

Sechs Hotspots in der Innenstadt eingerichtet - vor 48 Minuten

ROTH - Freies WLAN gibt es seit Jahresbeginn in der Rother Innenstadt. Am Marktplatz und am Jugendhaus, an der Kulturfabrik und in der Stadtbücherei, außerdem bei der VHS und im Rathaus können Smartphone-Nutzer kostenlos im Internet surfen.

Auch Roth profitiert nun vom BayernWlan. In der Innenstadt wurden sechs HotSpots eingerichtet, ein siebter soll am Kugelbühlplatz folgen. © NN



Im Rahmen eines Förderprojekts werden bis 2020 in Bayern rund 20 000 Hotspots eingerichtet, in Roth gibt es neben den ersten Standorten bald einen siebten am Kugelbühl. Und im Idealfall wird der Nutzer nach einmaligem Verbinden weitergeleitet zum nächsten Hotspot, wie Toni Sarnoch, Breitbandpate bei der Rother Stadtverwaltung, bei der jüngsten Stadtratssitzung erläuterte.

Der Hotspot am Marktplatz sei zwar sogar dreifach verstärkt, trotzdem ist nach Ansicht von Bürgermeister Ralph Edelhäußer noch spannend, wie sich der Zugang gestalte, wenn im Sommer Tausende von Menschen auf dem Marktplatz feiern — etwa bei der Bayern 3-Party (Hotspotfinder unter www.wlan-bayern.de).

Die Kosten für die Ersteinrichtung der sechs Hotspots liegen bei 2000 Euro, jährlich werden zirka 4200 Euro fällig. Der Freistaat trägt im Rahmen des Projektes rund 8500 Euro.

Mit Breitband, so berichtete Sarnoch weiter, hat die Stadt Roth inzwischen alle ihre Ortsteile versorgt. Aber die Bandbreiten im Stadtgebiet reichen von 16 bis 100 MBits — mit tagesabhängig teils kräftigen Schwankungen.

car/rhv