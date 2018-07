Entlassen: Hilpoltsteiner Abiturienten freuen sich

Den jungen Damen und Herren wurden die Reifezeugnisse feierlich übergeben - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Sie haben in ihrer Zeit auf dem Hilpoltsteiner Gymnasium zahlreiche bauliche wie strukturelle Veränderungen durchlebt. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen bilden die 105 jungen Damen und Herren, die nun in der Stadthalle ihre Abiturzeugnisse entgegennehmen konnte, einen recht erfolgreichen Jahrgang. Die drei besten hielten sich notenmäßig sogar makellos und konnten mit einer Eins vor und einer Null nach dem Komma glänzen.

Die Hilpoltsteiner Abiturienten stellen sich zum Gruppenbild © Jürgen Leykamm



Selma Graf, Florentine Großkopf und Simon Kocher: Aus diesen drei setzt sich das Bestentrio zusammen, das aber nur die Speerspitze der guten Leistungen bildet. 31 weitere Absolventen haben einen Einser-Schnitt. Doch letztlich gelte für alle Abiturienten: "Ihr könnt stolz auf Euch sein!" So der verbale Beifall von Schulleiterin Anja Hilbert. An dem Vormittag, als die Zeugnisse gedruckt wurden, hieß sie noch Eichinger — am Nachmittag schon nicht mehr.

Doch die Hochzeit war als Überraschungsparty geplant und so konnte es Hilbert der Oberstufenkoordinatorin Susanne Wagner nicht ersparen, die frisch gepressten Reifedokumente wieder einstampfen und aktualisierte drucken zu lassen. Aber Ordnung muss eben sein.

Hilbert hatte nur gute Worte für die nunmehr ehemaligen Schüler übrig. "Herausragende Talente aus Eurem Jahrgang prägten die Theateraufführungen, ein Aushängeschild unserer Schule." Ähnliches gelte für Bigband, Chor und Orchester. Beeindruckende Erfolge seien auch bei "Jugend forscht" erzielte worden. Hilbert verwies zudem auf "herausragende P-Seminare". Noch mehr aber zähle "Eure Menschlichkeit und Euer Gemeinschaftssinn."

Doch es gab auch eine kleine Ermahnung mit auf den Lebensweg: "Ab und an würde man sich noch ein wenig mehr Weitblick wünschen", sagte die Schulleiterin und nahm dabei Bezug auf die Kletteraktion auf dem Sporthallendach nach dem Bestehen der schriftlichen Abiturprüfungen. Nichtsdestotrotz liege es nun an denselben Abiturienten, den "Übergang vom Industriezeitalter zum Informationszeitalter zu gestalten", stellte sie die Lebenswege ihrer einstigen Schützlinge in den gesellschaftlichen Kontext: "Strengt Euch an und macht was daraus – macht die Welt ein bisschen besser!"

Tief in den Statistiken hatte Landrat Herbert Eckstein gekramt, der erstmalig auf einem Abiball in Hilpoltstein eingeladen und zugegen war. Der Abiturjahrgang sei mit 139 Personen gestartet, 105 davon bekämen nun ihre Reifezeugnisse. Gemessen an dieser Quote, handle es sich damit um den "zweitbesten Jahrgang nach 2004" in Hilpoltstein. Drei schafften die Prüfungen nicht, ein weiterer hat nach Krankheit noch einen Versuch.

Die Elternbeiratsvorsitzende Ljupka Santoro schilderte den Weg der Schüler durchs Gymnasium als "eine Reise mit vielen Herausforderungen, er war aber auch für die Eltern recht anspruchsvoll". Nun sei der Mut gefragt, eigene Wege zu gehen und dabei nicht nur die Ratio bestimmen zu lassen — "das Herz ist der wertvollste Wegbegleiter", betonte Santoro. Was es unter anderem brauche, seien "Zivilcourage, Kritikfähigkeit und Gelassenheit." Nun kämen eben die "Wanderjahre" auf die einstige Q12 zu, ergänzte Oberstufenkoordinatorin Susanne Wagner. In den vergangenen zwei Jahren hätten die Schüler erst einen Marathon und dann noch einen Sprint in Sachen Prüfungen hingelegt, "den Euch kein Usain Bolt der Welt nachmacht."

Über einen "Jahrgang der Wende" sprach dessen Sprecherin Isabeau Ammann, was auf vielfältige Art zutreffe. So lägen die Geburtsjahre um die Jahrtausendwende. Der Schulhausumbau habe den Alltag geprägt und nicht zuletzt sei "der goldene Benz durch die goldene Mähne" ersetzt worden, so Ammann in Anspielung auf die Frisur der Schulleiterin und das Auto ihres Vorgängers. Und der Jahrgang habe die Ausläufer des alten und die Einsetzung des neuen G9 miterlebt. Den jetzigen Abiturienten selbst sei mit dem G8 "ein Jahr geschenkt worden, das wir jetzt verschwenden können".

Schon vor dem Reifezeugnis hätten viele Kameraden Erstaunliches geleistet: "einen Ortsverband gegründet, ein Patent angemeldet oder eine halbe Schreinerwerkstatt geführt."

Auch für Lehrer und weitere Mitarbeiter der Schule gab es großes Lob und Geschenke. Der stellvertretende Leiter Richard Motz etwa bekam einen "Paar Bier Korb". Nicht unbedacht blieb natürlich "die Muddi", wie Susanne Wagner seitens des Abschlussjahrgangs genannt wird. Für die Oberstufenkoordinatorin gab es zudem noch ein Zeugnis – natürlich mit "bestanden" als Vermerk. Hat sie doch "ihren Job richtig krass rasiert, also ihre Arbeit gut gemacht."

Zum Höhepunkt des Abends galt es für jeden Abiturienten, zu Bildern des eigenen Lebens auf dem roten Teppich und unter einer riesigen Stoffsonne in Richtung Zeugnisempfang zu schreiten. Ab und an gab es dabei nicht nur die entsprechende Lieblingsmusik, sondern auch "Fangesänge" zu hören.

Einige durften sich zudem über Sonderehrungen bezüglich schulischer Leistungen und sozialen Engagements freuen. Es waren dies: Isabeau Ammann, Bastian Deyerler, Marius Fürst, Selma Graf, Marius Graml, Daniel Helsper, Damian Hörner, Simon Kocher, Anja Lanz, Tobias Maget, Simon Pfahler, Laura Rein und Vinzenz Waldmüller.

JÜRGEN LEYKAMM