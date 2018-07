Ernte im Landkreis Roth deutlich unter dem Schnitt

LANDKREIS ROTH - Die Ernte im Landkreis ist weitgehend abgeschlossen. "So früh wie nie" haben die Landwirte die Feldfrüchte eingefahren, sagen der Kreis-Obmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), Thomas Schmidt, sowie sein Stellvertreter Tobias Volkert bei einem Pressegespräch. Die Wetterbedingungen mischten den Terminplan gehörig auf. Das Ergebnis ist dabei alles andere als zufriedenstellend. Nun ruht die Hoffnung auf dem Mais.

Der Mais sprießt derzeit mächtig in die Höhe, wie hier der Größenvergleich mit BBV-Kreisobmann Thomas Schmidt (li.) und Stellvertreter Tobias Volkert zeigt. Den Blick in Bodennähe musste man heuer indes auf der Suche nach dem kargen Winterweizen richten. © Jürgen Leykamm



Denn der Mais steht noch auf den Feldern und bildet gerade seine Kolben aus. Dabei braucht er vor allem eines: Wasser! Die jüngsten Niederschläge reichen da noch lange nicht. Mit den bisher weit unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen kam der Mais jedoch gut zurecht.

Sie machten dafür aber dem Getreide schwer zu schaffen, ebenso wie die (zu) hohen Temperaturen. Die Einbußen sind enorm. "Der Kornertrag ist teils 30 bis 50 Prozent geringer als in einem durchschnittlichen Jahr", so Schmidt.

Noch schwieriger ist die Lage beim Stroh, hier liegen laut den Worten des Kreisobmanns die Erträge nur noch bei weniger als der Hälfte des Erwarteten. Und das in einer Zeit, in welcher der Strohbedarf aufgrund des verstärkten Strebens nach Tierwohl stark angewachsen ist.

Was das Getreide anbelangt, galt es sich auch noch mit einem unliebsamen Phänomen herumzuärgern: dem Zwiewuchs. Er entsteht, wenn nach langen Trockenphasen Regen die Pflanzen zum Ausbilden von Seitentrieben ermuntert. Damit finden sich dann an einem Halm sowohl ausgewachsene als auch grüne Körner wieder. Das Erntegut wird damit insgesamt feucht und die Ernte problematisch. "Da hilft dann bloß noch länger warten oder trocknen", erklärt Schmidt. Und dann wird es kostenintensiv, nur um schlechte Erträge zu bekommen.

Auf die Erzeugerpreise hat die schlechte Erntelage indes keine nennenswerten Effekte. Es gehe nur ganz leicht nach oben. Das Preisniveau "hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert".

Zu viel auf einmal oder gleich Hagel

Die Witterung hingegen erwies sich heuer alles andere als stabil, sondern hatte einige Überraschungen im Gepäck. Vor allem was die Regenfälle anbelangt. Sie waren so punktuell wie selten zu verzeichnen. Während der eine Ort sich großer Mengen Niederschläge erfreuen konnte, blieb es oft im Nachbardorf zur gleichen Zeit staubtrocken. Doch die Freude auf das Nass von oben wurde wiederum auch oft stark getrübt. Nämlich dann, wenn es in fester Kugelform auf die Felder prasselte. "Die Landwirte hatten dieses Jahr sehr mit Hagelschäden zu kämpfen", macht Volkert deutlich. Bis zum Totalausfall reichten hier die Folgen.

Dort, wo es nicht regnete, bot sich teils ein unwirkliches Bild. Zum Beispiel Winterweizen, der nicht einmal Kniehöhe erreichte, weil ihm das Wasser fehlte. Zu alledem kam noch hinzu, dass "heuer alles auf einmal zur Ernte fällig war", so der Vizekreisobmann. Der sonst übliche zeitliche Versatz der Erntezeitpunkte sei in diesem Jahr nicht eingetreten. Nun also ist so gut wie alles eingefahren, nur auf den Jurahöhen warten noch einige Braugerstefelder aufs Abernten.

Die unterschiedlichen Niederschlagsmengen wirkten sich auch auf die Situation beim Grünland aus. Fiel nach dem ersten Schnitt kein Wasser, verhieß der zweite nichts Gutes. Bald mähen sei jetzt die Devise, damit frisches Gras nachwachsen könne. Das, was derzeit auf den Wiesen stehe, "wird nur noch alt" und könne dann bloß noch als Pferdeheu verwendet werden, von dem es ohnehin schon viel gäbe.

Pflanze für den Klimawandel

Der Mais kämpft derzeit gleichfalls mit der Trockenheit und rollt die Blätter zusammen, um Wasser zu sparen. Dass es bislang zu wenig geregnet hat, war allerdings (noch) kein Problem. Deswegen sei er "die optimale Pflanze für die sich abzeichnende Klimaveränderung", behauptet Schmidt. Zudem sei der Mais gegenüber Krankheitserregern eher unempfindlich und laut dem Vertreter der Landwirte tummelten sich viele Insekten in den Maisfeldern.

Aber auch ganz ohne Wettereinfluss verändert sich derzeit das Gesicht der Agrarwirtschaft. Die Rapsanbaufläche wird aufgrund der schlechten Erzeugerpreise nach und nach verkleinert. Ebenso wirken sich die Anbaueinschränkungen für Leguminosen wie Erbse oder Soja aus, die sich gerne auf ökologischen Vorrangflächen tummeln.

Für die Hülsenfrüchte gilt aber dort seit heuer das Verbot des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Das sei "gut gemeint, bringt aber in der Gesamtbewertung nichts", meint Schmidt. Denn wolle man solche Flächen dann wieder anderweitig nutzen, sei dann ein umso höherer Aufwand an Pflanzenschutz zu betreiben.

