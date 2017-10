"Es ist so familiär, so nett"

Gredinger ist zehn Jahre ,Dahoam is Dahoam’-Komparse - 13.10.2017 18:19 Uhr

GREDING - Roland Riedel aus Greding kann sich noch gut an die Zeitungsannonce erinnern: Für eine vom BR produzierte TV-Serie, die in Dachau gedreht werden sollte, würden Komparsen gesucht. Für Riedel war klar: "Das mache ich mit, das probiere ich aus!" Seit zehn Jahren spielt er nun schon bei "Dahoam ist Dahoam" mit. Dabei fand er immer mehr Gefallen an dieser neuen Tätigkeit – im Lauf der Jahre spielte er Geschäftspartner der Kirchleitners oder Promoter. Vor allem aber wuchs ihm die Serie "Dahoam is Dahoam" immer mehr ans Herz.

Roland Riedel spricht von einem besonderen Flair der Serie: „Da menschelt’s, das ist das Besondere“, meint der Gredinger. © Foto: privat



Auch wenn es derzeit aus Zeitgründen nicht immer klappt, als Komparse zu arbeiten, verfolgt er die Serie regelmäßig — entweder direkt im Fernsehen oder später in der BR-Mediathek am Computer. Im Lauf der Zeit sei "Dahoam is Dahoam" laut Riedel nämlich "immer besser geworden". Er ist sich daher sicher: "Wenn die so weitermachen, gibt es die Serie in zehn Jahren immer noch!"

Die unkomplizierte Zusammenarbeit mache den Zauber der Serie aus, findet der 62-Jährige. Der erfolgreiche Eventmanager freut sich auch, dass "Kathi" Carina Dengler eine Hauptrolle in der Serie spielen darf — mit ihr war er schon öfter in Sachen Schlagerparty auf Tour. Die Schauspieler seien immer nett und nahbar, weshalb die Komparsen und Kleindarsteller im Gegenzug auch stets vollen Einsatz bringen – in jeder Beziehung. Wenn Musiker und Goaßlschnalzer gesucht wurden, ließen Riedel & Co. die Beziehungen spielen. Ebenso wenn es um Requisiten ging: Die Komparsen brachten ihre eigenen Kinderwagen oder Radl mit.

Riedel spricht von einem besonderen Flair der Serie: "Es ist so familiär, so nett, so klein." Dass die Produzenten gerade am Anfang mit ihrem Budget streng haushalten mussten, machten alle Beteiligten – Komparsen wie Filmprofis – durch ihren Einsatz wieder wett.

Dieser Liebe zum Produkt sei es wahrscheinlich auch zu verdanken, dass nicht nur die Menschen aus ganz Bayern Fans von "Dahoam is Dahoam" sind. "Es geht um das Leben auf dem Land, das sind alles Dorfleut’", beschreibt es Riedel.

Die Streitigkeiten, aber auch die Feiern – das sei einfach typisch. "Da menschelt’s", das sei das Besondere. Am Samstag, 14. Oktober, fand auf dem Drehgelände im Dachauer Osten wieder der jährliche Fan-Tag statt. Crew und Schauspieler standen für Autogramme, Fragen und Gespräche zur Verfügung. Am Freitag, 20. Oktober, wird dann die Jubiläumsshow ausgestrahlt, in der Riedel allerdings nur als Gast dabei ist.

