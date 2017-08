"Es müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben"

ROTH - Noch immer können die Brandermittler der Kriminalpolizei das Haus in der Rother Altstadt nicht betreten, das in der Nacht zum Donnerstag in Flammen stand. Über das Schicksal der noch vermissten Person besteht ebenfalls noch keine Gewissheit.

Völlig ausgebrannt sind die oberen Stockwerke des Wohn- und Geschäftshauses in der Rother Innenstadt. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, können die Brandermittler der Polizei dort ihre Arbeit bislang nicht aufnehmen. Derzeit wird versucht, Gebäudeteile, darunter den Kamin, behutsam abzutragen. © Foto: Gsänger



Polizeisprecher Michael Konrad deutete an, dass große Bereiche des vom Brand gezeichneten Dachgeschosses akut einsturzgefährdet sind. Deshalb könnten sich dort weder die Brandermittler noch die Feuerwehr aufhalten. Von außen wird deshalb jetzt behutsam versucht, verkohlte Fachwerkbalken sowie den Kamin des Hauses abzutragen. "Diese Aktion kann sich noch Tage hinziehen", so Konrad.

Wie es zu dem verheerenden Brand gekommen ist, kann deshalb immer noch nicht gesagt werden. "Es gibt aber keine Anhaltspunkte auf eine Straftat", so der Polizeisprecher. 18 Personen hatten sich in dem Haus aufgehalten, als das Feuer ausbrach. "Es müssen sich dort dramatische Szenen abgespielt haben", bestätigte Konrad.

In dem älteren Wohn- und Geschäftshaus wohnte auch ein 29-jähriger Mann, der immer noch als vermisst gilt.

Die Hauptstraße in Roth ist im Bereich des Brandortes weiterhin gesperrt.

