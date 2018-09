Europas Bierexperten von Spalt begeistert

Internationales Hopfensymposium der European Brewery Convention machte im HopfenBierGut Station - vor 29 Minuten

SPALT - Das Internationale Hopfensymposium der European Brewery Convention fand diesmal in Nürnberg und Spalt statt. Die European Brewery Convention ist eine Organisation, welche die technischen und wissenschaftlichen Interessen der Brauwirtschaft in Europa vertritt. Zuletzt machte die Tagung vor acht Jahren in Deutschland, in der Hallertau, Station. Am Symposium nahmen diesmal wieder Hopfenexperten aus 20 Ländern teil.

Mit Prof. Ludwig Narziß (links) kam auch ein Brauwissenschaftler nach Spalt. Der 92-Jährige ist Fan der Spalter Bierkultur. Den Bürgermeister freut’s. © F: pr



Mit Prof. Ludwig Narziß (links) kam auch ein Brauwissenschaftler nach Spalt. Der 92-Jährige ist Fan der Spalter Bierkultur. Den Bürgermeister freut’s. Foto: F: pr



Hochkarätige Wissenschaftler und Experten der Hopfen- und Braubranche tauschten sich mit Fachvorträgen über die aktuellen Fortschritte in der Forschung aus. Vom Tagungsort, dem Maritim Hotel in Nürnberg, ging es unter anderem auf Exkursion zu zwei Hopfenanbaubetrieben nach Georgensgmünd und Ellingen und von dort aus weiter nach Spalt ins HopfenBierGut zu einer Abendveranstaltung.

Bürgermeister Udo Weingart empfand es als große Ehre, dass Spalt bei dem Internationalen Kongress namentlich als Veranstaltungsort mit aufgeführt wurde. Er begrüßte im HopfenBierGut neben John Brauer, Geschäftsführer der Europäischen Brauervereinigung, Walter König, Gesellschaft für Hopfenforschung und Geschäftsführer Bayerischer Brauerbund, zahlreiche Gäste, unter anderem auch den deutschen Brauwissenschaftler Professor Ludwig Narziß. Der 92-Jährige ist Verfasser von einigen Standardwerken über das Brauwesen, ein international anerkannter Mentor in seinem Fachgebiet und ein ausgesprochener Fan der Spalter Bierkultur. Hopfenexperten aus USA, Japan, Frankreich, Portugal, Belgien, Tschechien und viele weiteren Nationen waren ebenfalls zu Gast im HopfenBierGut.

Die 90 Experten aus 20 Nationen zeigten sich beeindruckt von der thematischen und interaktiven Inszenierung in dem geschichtsträchtigem Kornhaus. Mit musikalischer Unterhaltung, typisch fränkischer Küche und einer Verkostung der verschiedenen Biere aus der Stadtbrauerei Spalt genossen die Gäste einen kurzweiligen Abend.

Die beiden Spalter Museumsführer Hans Rosenbauer und Jochen Wiltschko führten das englischsprachige Publikum in die Geschichte der Stadt ein. Das Duo Heinz Nüßlein und Hans-Josef Ermer beeindruckten mit ihren Musikeinlagen. Die Quetsche und vor allem das Waschbrett, nahezu unbekannt als Instrument, versetzten die Gäste in Staunen.